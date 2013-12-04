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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6520/01

4.3

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta la suavidad

La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. Sin cable y recargable, para un uso cómodo donde quieras. Incluye un adaptador para zonas sensibles.

Ver todos los beneficios

Depiladora con el sistema Skin Care

Disfruta la suavidad

  • Sistema SkinCare

  • Inalámbrico

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

18/05/2016

España

España

Comprador verificado

muy buena

Facil de usar y eficaz. Es comoda de manejar y elimina muy bien el bello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

11/12/2013

España

España

Siempre he confiado en Philips

La depiladora que tengo en casa es de la marca Philips pero muy antigua, me la compré con mi primer sueldo y lleva ya un par de meses que se está despidiendo de mi. Es muy parecida a esta depiladora. Dejo la reseña en esta especialmente porque la tiene una amiga que me la recomendó e hicimos una sesión de belleza en su casa utilizando esta máquina. Lo que más me gustó fue el cabezal de zonas sensibles ya que se adapta perfectamente a la zona de la axila que es donde yo la uso. Me gustó mucho porque a diferencia con mi depiladora, con esta no lo pasé tan mal a la hora de depilarme la axila. Tengo el bello duro en la raiz y a veces se me quedan los poros como con un rastro de sangre, con esta depiladora ni lo noté. Estoy muy contenta con la prueba y será mi auto-regalo de reyes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

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