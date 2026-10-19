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Preparación de alimentos
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Daily Collection Batidora de mano
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1560/40
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La batidora Philips le ayuda a preparar deliciosas tartas y pasteles caseros, así como pan para toda la familia. Su potente motor de 400 W, 3 velocidades y diversos accesorios para batir y amasar harán que el trabajo de preparar masas resulte muy fácil.
No puedo quitar las varillas/los ganchos para amasar de la amasadora Philips
No puedo insertar las varillas/los ganchos para amasar en la amasadora Philips
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