Descontinuado
Prepare fácilmente comidas caseras
La batidora Philips le ayuda a preparar deliciosas tartas y pasteles caseros, así como pan para toda la familia. Su potente motor de 400 W, 3 velocidades y diversos accesorios para batir y amasar harán que el trabajo de preparar masas resulte muy fácil.
400 W
Batidores de acero inoxidable
Accesorios p/ batir ingredientes duros
Varias velocidades y función turbo para resultados perfectos.
Potente motor de 400 W para una variedad de ingredientes.
Un par de batidores y ganchos para amasar de acero inoxidable de la batidora Philips, para que bata, mezcle y amase todas sus recetas perfectamente.
4.0
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Pachit4
10/09/2020
Chile
Me encanta
Es un muy buen producto, lo que más me gusta es que las varillas son largas, algo que cuesta mucho encontrar en una batidora manual. Es una lástima ya no encontrarla en el comercio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1560/40 Batidora de mano
Fecha de uso 2018-09-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1560/40 Batidora de mano
Fecha de uso 2018-09-09
mertxe72
19/12/2013
España
INCREIBLE
FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano
mccd
08/10/2012
España
fantástica
Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano