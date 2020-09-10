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Descontinuado

Daily CollectionBatidora de mano

HR1560/40

4

| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Prepare fácilmente comidas caseras

La batidora Philips le ayuda a preparar deliciosas tartas y pasteles caseros, así como pan para toda la familia. Su potente motor de 400 W, 3 velocidades y diversos accesorios para batir y amasar harán que el trabajo de preparar masas resulte muy fácil.

Ver todos los beneficios

Batidora con motor potente de 400 W

Prepare fácilmente comidas caseras

  • 400 W

  • Batidores de acero inoxidable

  • Accesorios p/ batir ingredientes duros

Varias velocidades y función turbo

Varias velocidades y función turbo

Varias velocidades y función turbo para resultados perfectos.

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para una variedad de ingredientes.

Accesorios para batir ingredientes duros

Accesorios para batir ingredientes duros

Un par de batidores y ganchos para amasar de acero inoxidable de la batidora Philips, para que bata, mezcle y amase todas sus recetas perfectamente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3
2

10/09/2020

Chile

Chile

Me encanta

Es un muy buen producto, lo que más me gusta es que las varillas son largas, algo que cuesta mucho encontrar en una batidora manual. Es una lástima ya no encontrarla en el comercio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1560/40 Batidora de mano

Fecha de uso 2018-09-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1560/40 Batidora de mano

Fecha de uso 2018-09-09

19/12/2013

España

España

INCREIBLE

FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano

08/10/2012

España

España

fantástica

Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1560/53 Amasadora de mano

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