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Descontinuado

Batidora de mano

HR1562/03

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Prepare fácilmente comidas caseras

Con la batidora de mano Philips, prepare deliciosos platos caseros para toda la familia. Su potente motor de 300 W, 5 velocidades y accesorios para batir le permiten obtener los resultados deseados fácilmente.

Ver todos los beneficios

Potente motor de 300 W

Prepare fácilmente comidas caseras

  • 300 W

  • 5 velocidades y función turbo

  • Batidores de acero inoxidable

  • Accesorios p/ batir ingredientes duros

Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W para una variedad de ingredientes.

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.

Bate y mezcla a la perfección

Bate y mezcla a la perfección

Un par de batidores de acero inoxidable para que todas sus recetas se puedan batir y mezclar a la perfección.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

23/11/2017

Chile

Chile

Mui buen producto

Exelente rendimiento un mui buen producto facil de usar.. En mi ciudad ya no lo venden :(

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1562/03 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1562/03 Batidora de mano

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