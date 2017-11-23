Descontinuado
Prepare fácilmente comidas caseras
Con la batidora de mano Philips, prepare deliciosos platos caseros para toda la familia. Su potente motor de 300 W, 5 velocidades y accesorios para batir le permiten obtener los resultados deseados fácilmente.
300 W
5 velocidades y función turbo
Batidores de acero inoxidable
Accesorios p/ batir ingredientes duros
Potente motor de 300 W para una variedad de ingredientes.
Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.
Un par de batidores de acero inoxidable para que todas sus recetas se puedan batir y mezclar a la perfección.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Keity
23/11/2017
Chile
Mui buen producto
Exelente rendimiento un mui buen producto facil de usar.. En mi ciudad ya no lo venden :(
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1562/03 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1562/03 Batidora de mano