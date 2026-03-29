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Preparación de alimentos
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Batidora de mano
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1562/03
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Con la batidora de mano Philips, prepare deliciosos platos caseros para toda la familia. Su potente motor de 300 W, 5 velocidades y accesorios para batir le permiten obtener los resultados deseados fácilmente.
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No puedo quitar las varillas/los ganchos para amasar de la amasadora Philips
No puedo insertar las varillas/los ganchos para amasar en la amasadora Philips
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