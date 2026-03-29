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Batidora de mano

Descontinuado

Asistencia técnica

Batidora de mano

HR1562/03

Batidora de mano

Descontinuado

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Manuales y documentación

Con la batidora de mano Philips, prepare deliciosos platos caseros para toda la familia. Su potente motor de 300 W, 5 velocidades y accesorios para batir le permiten obtener los resultados deseados fácilmente.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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