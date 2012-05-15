Descontinuado
Sonido Hi-Fi en una solución compacta
El compacto y moderno sistema Philips DVD Micro Theater MCD908 con tubos Hi-Fi es el mejor complemento para tu televisor Flat TV. Convierte tu casa en un cine con calidad de sonido para expertos y disfruta de películas de alta resolución e imágenes JPEG.
Heritage Audio
Los tubos Hi-Fi integrados te permiten disfrutar de un sonido de máxima calidad como el de los sistemas de audio de alta definición. La naturaleza analógica de los tubos ofrece un sonido más agradable para el sistema auditivo no lineal porque el audio tiene menos distorsiones y es más claro, nítido, cálido y real.
El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.
El Ribbon Tweeter de neodimio es un bafle de agudos monopolo que produce un sonido muy dinámico y nítido. Se emplea en sistemas de audio de alta gama para ofrecer una reproducción de gran fidelidad. Los conos convencionales y los tweeter de cúpula se basan en un principio de bobina móvil direccional, mientras que este Ribbon Tweeter de neodimio monopolo emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa drásticamente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, cristalino y natural, incluso en sistemas de audio pequeños.
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5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
jgerardo
15/05/2012
España
Un sonido muy limpio
Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD908 Microcadena con DVD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD908 Microcadena con DVD