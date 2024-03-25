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Descontinuado
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MCD908/98
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¿Que es HDMI?
¿Cuál es la clasificación parental en algunos DVDs?
¿Qué tipo de discos son compatibles con mi sistema Philips?
¿Cómo cambio de un idioma a otro en mi sistema de cine Philips?
¿Cómo elijo una pista en mi Hi-Fi Philips?
Algunas funciones no están disponibles en mi sistema Philips.
Hay ruido en sistema de cine Philips durante la emisión de radio.
No hay salida de audio desde la conexión HDMI de mi Philips.
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