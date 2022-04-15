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Asistencia técnica
QS6141/32
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¿El aparato es resistente al agua?
¿Puedo utilizar el aparato enchufado directamente a la toma de corriente si la batería se agota mientras lo estoy usando?
¿Qué indican los números en el peine o la pantalla?
¿En qué partes del cuerpo puedo utilizar el aparato?
¿Cómo funciona la posición de longitud en mi afeitadora corporal de Philips?
¿Cómo puedo utilizar el aparato a diferentes voltajes?
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