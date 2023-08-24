Descontinuado
QS6141/32
Creá tu estilo
Creá tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este moldeador de barba y afeitadora de doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.
Intervalos de 0,5 mm
Recortador doble
75 min de uso sin cable/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones de longitud ajustables te permite tener el largo exacto de barba que deseas. Fijá tu posición preferida con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y uniforme.
La nueva afeitadora de doble lámina te permite una afeitada según tu estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.
Retirá el peine ajustable y obtené un recortador doble totalmente metálico. Usá el lado de 32 mm para cortar con alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.
3.9
de 5
78
Opiniones
Nicolas L
24/08/2023
Chile
Sin Repuesto
La StyleShaver de phillips me llegó hace unos 8 años atrás, por un sorteo de una página de Facebook sobre barbas por parte de el club de la barba de phillips , nunca me ha fallado, ni en traslados, ni en condiciones climáticas extremas, la duración de batería más que buena, con una mantencion de vez en cuando se ha mantenido vigente y funcional por todos estos años. Sin embargo, el cabezal de rasurado se ha desgastado con el tiempo, ya le faltan trozos de la rejilla por lo que lo ace algo más peligroso usar esa parte, pero funcional, Aun así el repuesto ya está descontinuado, incluso busque por otros lugares un alternativo sin suerte, ya va un año de revisar periódicamente diferentes páginas por el repuesto del modelo QS6141, ojalá en algún momento vuelvan a tener este repuesto disponible
Ventajas
Todo, perfecta en todas sus funciones
Contras
La falta de repuestos actualmente
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2021-08-24
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2021-08-24
ropasaba
21/06/2020
Chile
Producto cómodo
Por que es muy buen producto, muy versátil, bueno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2019-12-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2019-12-20
Dulo
10/07/2017
Peru
Comprador verificado
Muy bueno
Excelente, estoy muy contento. La afeitada se repotencia al mojar el rostro y ponerme crema de afeitar. Realmente suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua