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Descontinuado

StyleShaverMoldeador y afeitadora resistente al agua

QS6141/32

3.9

| (78) Opiniones

Creá tu estilo

Creá tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este moldeador de barba y afeitadora de doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.

Ver todos los beneficios

Recortá, estilizá, afeitá: creá tu estilo

Creá tu estilo

  • Intervalos de 0,5 mm

  • Recortador doble

  • 75 min de uso sin cable/4 h de carga

  • Afeitadora de doble lámina

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

El recortador metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones de longitud ajustables te permite tener el largo exacto de barba que deseas. Fijá tu posición preferida con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y uniforme.

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

La nueva afeitadora de doble lámina te permite una afeitada según tu estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Retirá el peine ajustable y obtené un recortador doble totalmente metálico. Usá el lado de 32 mm para cortar con alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

78

Opiniones

24/08/2023

Chile

Chile

Sin Repuesto

La StyleShaver de phillips me llegó hace unos 8 años atrás, por un sorteo de una página de Facebook sobre barbas por parte de el club de la barba de phillips , nunca me ha fallado, ni en traslados, ni en condiciones climáticas extremas, la duración de batería más que buena, con una mantencion de vez en cuando se ha mantenido vigente y funcional por todos estos años. Sin embargo, el cabezal de rasurado se ha desgastado con el tiempo, ya le faltan trozos de la rejilla por lo que lo ace algo más peligroso usar esa parte, pero funcional, Aun así el repuesto ya está descontinuado, incluso busque por otros lugares un alternativo sin suerte, ya va un año de revisar periódicamente diferentes páginas por el repuesto del modelo QS6141, ojalá en algún momento vuelvan a tener este repuesto disponible

Ventajas

Todo, perfecta en todas sus funciones

Contras

La falta de repuestos actualmente

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2021-08-24

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2021-08-24

21/06/2020

Chile

Chile

Producto cómodo

Por que es muy buen producto, muy versátil, bueno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2019-12-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Moldeador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2019-12-20

10/07/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Muy bueno

Excelente, estoy muy contento. La afeitada se repotencia al mojar el rostro y ponerme crema de afeitar. Realmente suave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

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