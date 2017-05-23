ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase

Descontinuado

VisaPure EssentialDispositivo de limpieza facial

SC5275/10

4.3

| (59) Opiniones | 91% ha recomendado este producto

Piel limpia, suave y radiante

Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología de limpieza facial que llevará tu rutina de cuidado diario de la piel al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.

Ver todos los beneficios

Limpieza 10 veces mejor*

Piel limpia, suave y radiante

  • Tecnología DualMotion

  • Limpieza

  • 2 cabezales del cepillo, funda

  • 2 ajustes de intensidad

Limpieza 10 veces mejor para revelar una piel limpia y suave

Limpieza 10 veces mejor para revelar una piel limpia y suave

Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de limpieza al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.

Una combinación única de giro y vibración

Una combinación única de giro y vibración

El cepillo gira y vibra. El movimiento vibrante y vertical separa con suavidad las impurezas de la superficie, incluso suciedad, células muertas de la piel y residuos de maquillaje. El movimiento giratorio elimina las impurezas, lo que deja una limpieza profunda en la piel. Los movimientos coordinados de las cerdas te proporcionan una experiencia de limpieza cómoda y profunda.

Programación de 1 minuto (temporizador) para toda la cara.

Programación de 1 minuto (temporizador) para toda la cara.

La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega la hora de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

59

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

2

23/05/2017

Chile

Chile

Repuestos

Me gusta mucho este producto, pero no sé dónde comprar los repuestos y el mío ya está gastado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial

26/08/2020

España

España

Fuera de existencias

Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo

Ventajas

Deja piel maravillosa

Contras

Que no encuentro cepillos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Fecha de uso 2020-07-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Fecha de uso 2020-07-26

23/04/2020

España

España

Buen producto

Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Fecha de uso 2018-04-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Fecha de uso 2018-04-23

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Diez veces más efectivo que la limpieza manual, pero igual de suave. En comparación con quitar el maquillaje de forma manual.