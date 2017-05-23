Descontinuado
Piel limpia, suave y radiante
Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología de limpieza facial que llevará tu rutina de cuidado diario de la piel al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.
Tecnología DualMotion
Limpieza
2 cabezales del cepillo, funda
2 ajustes de intensidad
Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de limpieza al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.
El cepillo gira y vibra. El movimiento vibrante y vertical separa con suavidad las impurezas de la superficie, incluso suciedad, células muertas de la piel y residuos de maquillaje. El movimiento giratorio elimina las impurezas, lo que deja una limpieza profunda en la piel. Los movimientos coordinados de las cerdas te proporcionan una experiencia de limpieza cómoda y profunda.
La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega la hora de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.
4.3
de 5
59
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Claudia
23/05/2017
Chile
Repuestos
Me gusta mucho este producto, pero no sé dónde comprar los repuestos y el mío ya está gastado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Hanitass
26/08/2020
España
Fuera de existencias
Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo
Ventajas
Deja piel maravillosa
Contras
Que no encuentro cepillos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Diez veces más efectivo que la limpieza manual, pero igual de suave. En comparación con quitar el maquillaje de forma manual.