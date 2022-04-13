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Asistencia técnica
SC5275/10
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¿Cómo puedo comprobar que VisaPure se está cargando?
¿Dónde se encuentra el número de serie de mi VisaPure?
¿Qué debo hacer si tengo la piel más seca en invierno?
¿Puedo utilizar VisaPure en un entorno húmedo?
¿Hay estados de la piel con los que no puedo utilizar VisaPure?
¿Qué tipo de limpiador puedo utilizar?
¿Por qué el piloto de VisaPure parpadea en ámbar?
¿Puedo tratar la cara durante más tiempo del indicado?
¿Puedo compartir los cabezales del cepillo?
¿Cuándo debo sustituir el cepillo de mi Philips VisaPure?
¿Puedo utilizar el cepillo seco?
¿Cómo puedo secar el cabezal de cepillado de VisaPure entre cada uso?
¿Son los cabezales de cepillado VisaPure compatibles con la anterior unidad VisaPure (HP5250, HP5252, HP5257, HP5258)?
¿Puedo utilizar VisaPure si tengo la piel sensible?
¿Cuál es la diferencia entre VisaPure (Essential) y VisaPure Advanced?
¿Cómo puedo limpiar mi VisaPure?
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