    Philips Avent Extractor de leche eléctrico avanzado

    SCF393/11

    Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá

    Descubra una nueva era de expresión con el extractor de leche eléctrico Philips Avent. Brinda un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en el ritmo de alimentación de los bebés, y su suave almohadilla se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón. Consulte más detalles a continuación.

    Philips Avent Extractor de leche eléctrico avanzado

    Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá

    La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido*.

    • Doble
    • Uso con cable
    Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

    Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

    Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*

    Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

    Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

    Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98% de los tamaños* (hasta 30 mm).

    Es importante encontrar la tetina correcta

    Es importante encontrar la tetina correcta

    Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.

    Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

    Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

    Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada*. Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90% asegura sentirse cómoda en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95% afirma lo mismo con el extractor eléctrico doble.

    Elige la tetina con flujo ideal

    Elige la tetina con flujo ideal

    Escoge entre las 6 tetinas el flujo perfecto

    Experiencia personalizada, 8 + 16 niveles de ajuste

    Experiencia personalizada, 8 + 16 niveles de ajuste

    Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 de extracción para una experiencia personalizada.

    Cantidad de piezas mínima y configuración intuitiva

    Cantidad de piezas mínima y configuración intuitiva

    Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. La menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.

    Función de la memoria

    Función de la memoria

    ¿Sabe lo que le gusta? El sacaleches guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.

    Funda del sacaleches y bolsa de transporte

    Funda del sacaleches y bolsa de transporte

    Use la funda hecha a medida y la bolsa aislante para llevar la bomba con usted y minimizar el bulto.

    Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar (uso con cable)

    Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar (uso con cable)

    Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño delgado. Solo para uso con cable.

    Función de pausa/reproducción

    Función de pausa/reproducción

    Si necesita configurarlo o tomar un descanso, el botón de inicio/pausa siempre estará al alcance de su mano.

    Especificaciones técnicas

    • Potencia eléctrica

      Tensión de la red eléctrica
      100 - 240  V

    • Material

      Sacaleches
      Sin BPA* (solo piezas en contacto con alimentos)

    • Qué se incluye

      Bolso de viaje
      1  piezas
      Protectores mamarios desechables
      2  piezas
      Kit de extracción
      2  piezas
      Funda aislante
      1  piezas
      Unidad motora (solo para uso con cable)
      1  piezas
      Disco sellador
      2  piezas
      Adaptador micro USB (uso con cable)
      1  piezas
      Tetina lenta
      2 piezas
      Biberón de 4 oz/125 ml
      2 piezas

    • Funciones

      Almohadilla suave y adaptable
      Estimulación suave

    • Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])* del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018)
    • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
    • Según los resultados del cuestionario de 1000 almohadillas del ensayo clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019)
    • Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011
