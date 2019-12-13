SCF393/11
Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá
Descubra una nueva era de expresión con el extractor de leche eléctrico Philips Avent. Brinda un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en el ritmo de alimentación de los bebés, y su suave almohadilla se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón. Consulte más detalles a continuación.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*
Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98% de los tamaños* (hasta 30 mm).
Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.
Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada*. Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90% asegura sentirse cómoda en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95% afirma lo mismo con el extractor eléctrico doble.
Escoge entre las 6 tetinas el flujo perfecto
Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 de extracción para una experiencia personalizada.
Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. La menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.
¿Sabe lo que le gusta? El sacaleches guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.
Use la funda hecha a medida y la bolsa aislante para llevar la bomba con usted y minimizar el bulto.
Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño delgado. Solo para uso con cable.
Si necesita configurarlo o tomar un descanso, el botón de inicio/pausa siempre estará al alcance de su mano.
Potencia eléctrica
Material
Qué se incluye
Funciones
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.