Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula la extracción de leche materna como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*