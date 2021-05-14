Almacenamiento
Previamente esterilizada
25 bolsas
Cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas para almacenar la leche materna de forma segura
El sello de seguridad indica que la bolsa previamente esterilizada no se toca antes del primer uso para una higiene completa
Las costuras laterales reforzadas y el material de doble capa proporcionan una mayor seguridad para que la leche materna se almacene de forma segura en el congelador o en el refrigerador
4.7
de 5
30
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
catalinamo
14/05/2021
Chile
Empleado de Philips
muy buenas y útiles
[Employee of philipsglobal] Son muy buenas. No me quitan demasiado espacio en el refrigerador, son seguras, no botan leche y me ayudan mucho para poder tener una reserva de leche para poder seguir alimentándola con lactancia exclusiva cuando no estoy con ella ahora que he vuelto al trabajo de mi post natal. En realidad son súper básicas, pero muy muy útiles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas de almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
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pausita
17/06/2020
Chile
Buen producto
Cómodo y facil para almacenar y guardar la leche , en mi primer embarazo las utilicé mucho y hoy en mi segundo embarazo las volveré a utilizar ya q mi bebe estará en neonatologia y estos productos te ayudan a poder tener una lactancia como se debe y no a estar comprando tarros de leche
Ventajas
Calidad , higene y orden
Contras
Presentación ( deberia tener mas formatos , en cuanto a unidades por bolsa)
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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KaMez
14/06/2020
Chile
Muy buenas
Las utilicé tanto para realizar banco de leche como para transporte seguro de la leche entre casa y sala cuna de mi hija. Son un producto muy bueno, jamás tuve problemas... amé el sellado hermético y la etiqueta para las fechas y horas de extracción.
Ventajas
Producto muy higiénico, jamás tus manos tocan el contenedor de la leche
Contras
Empaque sólo de 25 unidades y no hay opción de empaque mayor
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.