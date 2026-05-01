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Descontinuado

Philips AventVaso para niños con decoración

SCF608/05

Higiene, vaya donde vaya

La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.

Ver todos los beneficios

Antiderrames, fácil uso

Higiene, vaya donde vaya

  • 260ml

  • Boquilla 12m+

  • con asas

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

El vaso puede esterilizarse por completo para proteger la higiene

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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