Descontinuado
Asistencia técnica
SCF608/05
Descontinuado
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿De qué material están hechos los vasos?
¿Por qué la escala del vaso Philips Avent difiere del embalaje?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?