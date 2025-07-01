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Asistencia de Philips

¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?

Sí, el uso de productos Philips Avent descoloridos es seguro, siempre que las piezas estén limpias y en buen estado. La decoloración es inofensiva y se suele producir por manchas de alimentos en el plástico.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCY903/03 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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