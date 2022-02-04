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Audífonos

SHL3060PP/00

4.3

| (13) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Rosa
Rosa
Violeta
Violeta

Graves claros y potentes

Estos audífonos tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audio perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitoreo tipo DJ

Graves claros y potentes

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento que bloquea el ruido ambiental

diseño plano, compacto y plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Hechos para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los audífonos con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para una perfecta portabilidad y fácil almacenamiento.

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 5

13

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

2

04/02/2022

Chile

Chile

Muy buena marca y buenos audífonos

Nada que decir desde que ocupo estos audífonos hace más de 6 años, nunca me a dado problemas muy buena calidad ahora estoy viendo audífonos de esta misma marca ya que recién ahora se nota su desgaste con el tiempo, los recomiendo.

Ventajas

Calidad magnífica, se escucha muy bien a pesar que tiene más de 5 años

Contras

No tiene micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Fecha de uso 2020-02-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Fecha de uso 2020-02-04

13/10/2015

Chile

Chile

Este producto me gustó mucho

Este producto lo compré ayer, y me encantó, su sonido es muy bueno, me da una buena experiencia, y me fascinó su sonido, la música electrónica se escucha espectacular, no es caro y tiene buena calidad, lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

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