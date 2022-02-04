Descontinuado
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento que bloquea el ruido ambiental
Hechos para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los audífonos con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para una perfecta portabilidad y fácil almacenamiento.
4.3
de 5
13
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Peponzio
04/02/2022
Chile
Muy buena marca y buenos audífonos
Nada que decir desde que ocupo estos audífonos hace más de 6 años, nunca me a dado problemas muy buena calidad ahora estoy viendo audífonos de esta misma marca ya que recién ahora se nota su desgaste con el tiempo, los recomiendo.
Ventajas
Calidad magnífica, se escucha muy bien a pesar que tiene más de 5 años
Contras
No tiene micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Fecha de uso 2020-02-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Fecha de uso 2020-02-04
ReyFido
13/10/2015
Chile
Este producto me gustó mucho
Este producto lo compré ayer, y me encantó, su sonido es muy bueno, me da una buena experiencia, y me fascinó su sonido, la música electrónica se escucha espectacular, no es caro y tiene buena calidad, lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060PP Audífonos
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares