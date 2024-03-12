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Descontinuado
Asistencia técnica
SHQ3300OR/00
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Recibo una pequeña descarga eléctrica estática de mis auriculares Philips.
¿Cómo uso mis auriculares Philips para obtener un sonido óptimo?
¿Hay algún mantenimiento para los auriculares Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
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Garantía
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