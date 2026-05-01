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Cable de copiado estéreo

SWA2533W/10

Asegurate una conexión confiable

Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.

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con este cable de copiado estéreo

Asegurate una conexión confiable

  • 3 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Negro

Conector moldeado para conexiones seguras

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Sujetador de goma antitensión

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 193.4 kB
  • 25 March 2024

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