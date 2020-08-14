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El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.
EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.
Affiniti CVx, built on the Philips innovative cardiovascular ultrasound platform, has powerful AI-based capabilities to help you transcend today's complexities and propel echocardiography into the next dimension. Affiniti CVx offers smart features to enable you to achieve greater consistency, accessible innovation, smarter workflows and easier scalability. This is all on one familiar, industry-leading platform so you can act and decide with the ease you know and the legacy you trust.
Al escoger un nuevo sistema de ultrasonido debe tener en cuenta el balance. Usted necesita información para el diagnóstico certero rápida, una interfaz de usuario simple e intuitiva y acceso fácil a funciones críticas, junto con un diseño ergonómico y la última tecnología.
El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.
El sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV le brinda funcionalidad completa y respuestas en el primer escaneo, esté donde esté. Ofrece un núcleo rico en funciones y una amplia gama de soluciones de calidad de diagnóstico, limpieza mejorada y conectividad e informes inalámbricos, el sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV es uno de los sistemas compactos más confiables y robustos del mercado. El sistema Compact 5500CV ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su movilidad facilitada.
El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.
Un avance para la imagenología en el punto de atención. Philips Lumify combina transductores y una aplicación de ultrasonido para brindar capacidades de diagnóstico en su teléfono inteligente y tableta compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más casos en el punto de atención: medicina de emergencia, cuidados críticos, de cabecera y en el consultorio.
El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.
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