El diseño vertical, robusto y compacto se desplaza con fluidez dentro y fuera de espacios reducidos

La pantalla táctil de 21,5 pulgadas con vidrio antirreflejo ofrece una visibilidad óptima y puede operarse incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y perillas grandes y fáciles de usar, que proporcionan retroalimentación táctil para optimizar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de elegir entre la pantalla táctil y el panel de control.[1] Probado exhaustivamente para un ciclo de vida de 7 años, el Flash 5100 POC mantiene su rendimiento incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes en el panel de control, kilómetros y kilómetros de desplazamiento, así como los golpes y choques contra paredes que forman parte de la vida útil de un sistema POC.