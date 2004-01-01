Desde quienes se inician en el ultrasonido hasta los usuarios más experimentados, todos necesitan información rápida y precisa en el punto de cuidado. El sistema de ultrasonido Flash 5100 Point of Care ofrece el máximo rendimiento de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para aplicaciones POC multidisciplinarias. La guía intuitiva de próximos pasos permite a usuarios con distintos niveles de experiencia realizar estudios de imagen excepcionales de manera eficiente, lo que contribuye a acelerar un diagnóstico confiable en el POC y a encaminar rápidamente a los pacientes hacia la atención adecuada. Simplifique y agilice los exámenes con preajustes personalizables, garantizando mayor eficiencia y facilidad de uso. ¿Confianza a la velocidad de la vida? Todo sucede en un parpadeo.
Flash 5100: diseño vertical compacto, fácil en espacios reducidos
El diseño vertical, robusto y compacto se desplaza con fluidez dentro y fuera de espacios reducidos
La pantalla táctil de 21,5 pulgadas con vidrio antirreflejo ofrece una visibilidad óptima y puede operarse incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y perillas grandes y fáciles de usar, que proporcionan retroalimentación táctil para optimizar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de elegir entre la pantalla táctil y el panel de control.[1] Probado exhaustivamente para un ciclo de vida de 7 años, el Flash 5100 POC mantiene su rendimiento incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes en el panel de control, kilómetros y kilómetros de desplazamiento, así como los golpes y choques contra paredes que forman parte de la vida útil de un sistema POC.
Flash 5100: interfaz táctil simple con automatización y guía
Interfaz simplificada basada en pantalla táctil y automatización para una guía integrada de los siguientes pasos
La interfaz simplificada basada en pantalla táctil y las funciones de automatización permiten una operación intuitiva con guía integrada. El 91 % de los usuarios consideró beneficiosa la guía de siguientes pasos tanto para usuarios con menos experiencia como para los avanzados[1]. Los algoritmos de visualización de agujas guían la colocación precisa de la aguja, incluso en pacientes técnicamente difíciles. Los controles de posprocesamiento ofrecen mayor flexibilidad durante exámenes sensibles al tiempo, de modo que los usuarios puedan ajustar las imágenes para obtener resultados óptimos.
Flash 5100: transductor mL26-8 para una visualización excelente
Transductor mL26-8 para una visualización excelente
El Flash 5100 POC ofrece un rendimiento potente en anestesia, cuidados críticos, medicina de urgencias y musculoesquelético (MSK). El transductor lineal Philips mL26-8, compacto y galardonado[2], permite obtener imágenes desde el ojo hasta el nervio y de otras estructuras superficiales, todo con el mismo transductor. El mL26-8 ofrece una mejora del 70 % en la penetración en aplicaciones superficiales[3,4] y hasta un 33 % de mejora en la resolución lateral en aplicaciones superficiales[3,4].
Flash 5100: la potencia de PureWave y más allá
La potencia de PureWave y más allá
La tecnología de cristales Premium PureWave proporciona una calidad de imagen excepcional, gran profundidad de penetración y alta resolución para un diagnóstico preciso en diversos tipos de pacientes. El Flash 5100 POC también es compatible con varios transductores avanzados Philips xMatrix y no‑PureWave. Además, los algoritmos xRes y SonoCT mejoran la calidad de imagen y reducen el ruido y los artefactos; la inteligencia iScan ofrece una optimización rápida de imágenes y señales Doppler con solo un botón; y Auto Scan identifica automáticamente el tipo de tejido y ajusta de manera continua la ganancia de la imagen.
Flash 5100: diseñado específicamente para POC
Diseñado específicamente para el punto de atención (POC)
El Flash 5100 POC incorpora una estructura de aluminio de grado automotriz, resistente y de fácil mantenimiento, con un rack de transductores integrado sobre la pantalla que mantiene los cables organizados y fuera del suelo. Las asas pueden colocarse para facilitar la maniobrabilidad. Las superficies son fáciles de limpiar gracias al número reducido de botones y perillas, y el panel de control cuenta con certificación IPX2. La gran pantalla táctil vertical está diseñada para facilitar la limpieza y la desinfección[5], y el sistema incluye un modo especial de limpieza con bloqueo del sistema.
Flash 5100: gestión de datos flexible
Gestión de datos flexible
El flujo de trabajo basado en órdenes y encuentros (OBW/EBW) permite una conexión sencilla con los sistemas de información hospitalaria, incluidos Qpath[3], PACS, Admisión/Alta/Traslado (ADT), EMR y órdenes de ultrasonido. Este sistema está diseñado para el futuro, con un software POC mejorado que incorpora capacidades como mayor seguridad y funcionalidad USB para una mayor versatilidad. El Flash 5100 POC Pro le ayuda a enfrentar los desafíos actuales del punto de atención y a incorporar las innovaciones del mañana con un sistema preparado para el futuro, diseñado para perdurar, acompañado de educación clínica continua y un valioso servicio y soporte.
Flash 5100: teleultrasonido Collaboration Live
Teleultrasonido Collaboration Live
Acceda a una mayor experiencia directamente desde el sistema de ultrasonido mediante Collaboration Live [4], con teleultrasonido multiparte que permite la participación de otros miembros del equipo para apoyo en la toma de decisiones y capacitación. Hasta seis usuarios pueden comunicarse de manera rápida y segura mediante voz, mensajería, uso compartido de pantalla y transmisión de video directamente desde el sistema de ultrasonido, accediendo así a múltiples recursos clínicos a distancia y favoreciendo un diagnóstico más rápido. Brinda a los pacientes acceso a toda la experiencia de su equipo, sin importar su ubicación.
Flash 5100: un socio confiable, ahora y en el futuro
Un socio confiable, hoy y en el futuro
El sistema Flash 5100 POC Pro se fundamenta en 30 años de experiencia en tecnología de ultrasonido y en 130 años de trayectoria de Philips en imagenología médica de alta calidad. Aprovecha la reconocida experiencia de Philips en imagenología general, cardiovascular, salud de la mujer y más, con el objetivo de ayudarle a tratar a sus pacientes con plena confianza. Philips Ultrasound Services lo acompañan durante todo el ciclo de vida de su sistema de imagen, desde la planificación hasta la sustitución, para que obtenga el máximo valor de su inversión en ultrasonido.
Flash 5100: la potencia de PureWave y más allá
Flash 5100: diseñado específicamente para POC
Flash 5100: gestión de datos flexible
Flash 5100: teleultrasonido Collaboration Live
Especificaciones
Sistema
Sistema
Ancho
55,9 cm (22 pulgadas)
Profundidad
54,4 cm (21,4 pulgadas)
Altura
143,8 cm (56,6 pulgadas) - 166,6 cm (65,6 pulgadas)
Peso
54,4 kg (119,9 lb) / Con batería: 56,6 kg (124,8 lb)
