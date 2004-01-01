Su diseño vertical, resistente y compacto, se desliza con facilidad dentro y fuera de espacios reducidos.

La gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas con cristal antirreflejos ofrece una visibilidad óptima y se puede manejar incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y perillas grandes fáciles de usar, que proporcionan una respuesta táctil para mejorar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de poder elegir entre la pantalla táctil y el panel de control [1]. Sometido a exhaustivas pruebas durante un ciclo de vida de 7 años, el Flash 5100 POC Pro sigue funcionando incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes del panel de control, kilómetros y kilómetros de recorrido, y los golpes y choques contra la pared que forman parte de la vida cotidiana de un sistema POC.