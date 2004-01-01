El Flash 5100 POC Pro brinda el rendimiento de primera línea de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para puntos de atención multiespecializados, incluidas funciones cardíacas avanzadas. Desde alguien nuevo en el ultrasonido hasta el usuario más experimentado, todos necesitan información rápida y precisa en el punto de atención. La orientación de paso a paso en funciones como AutoStrain EF para la evaluación cardíaca permite a los usuarios con diferentes niveles de experiencia realizar imágenes excepcionales de manera eficiente, lo que ayuda a acelerar un diagnóstico confiable. Simplifique y agilice los exámenes con ajustes preestablecidos personalizables para mayor eficiencia y facilidad de uso. ¿Confianza a la velocidad de la vida? Todo esto sucede en un Flash.
Flash 5100 POC Pro: diseño vertical compacto y móvil
Su diseño vertical, resistente y compacto, se desliza con facilidad dentro y fuera de espacios reducidos.
La gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas con cristal antirreflejos ofrece una visibilidad óptima y se puede manejar incluso con guantes. El panel de control cuenta con botones y perillas grandes fáciles de usar, que proporcionan una respuesta táctil para mejorar el flujo de trabajo. El 93 % de los usuarios valoró la flexibilidad de poder elegir entre la pantalla táctil y el panel de control [1]. Sometido a exhaustivas pruebas durante un ciclo de vida de 7 años, el Flash 5100 POC Pro sigue funcionando incluso después de decenas de miles de ciclos de bloqueo y desbloqueo de frenos, ajustes del panel de control, kilómetros y kilómetros de recorrido, y los golpes y choques contra la pared que forman parte de la vida cotidiana de un sistema POC.
Flash 5100 POC Pro: interfaz táctil simple con orientación guiada
Interfaz táctil simplificada y automatización para una orientación integrada.
La interfaz simplificada y táctil, junto con las funciones de automatización, permiten un manejo intuitivo con orientación integrada. El 91% de los usuarios consideró que la orientación integrada de paso a paso era útil tanto para usuarios con menos experiencia como para los usuarios avanzados [1]. Los algoritmos de visualización de la aguja guían la colocación precisa de la misma, incluso en pacientes técnicamente difíciles. Los controles de posprocesamiento permiten una mayor flexibilidad durante los exámenes en los que el tiempo es un factor importante, de modo que los usuarios pueden ajustar las imágenes para obtener resultados óptimos.
Flash 5100 POC Pro: AutoStrain EF para evaluación cardíaca
AutoStrain EF para una evaluación cardíaca fiable
Además de su potente rendimiento en anestesia, cuidados intensivos, medicina de urgencias y MSK, el Flash 5100 POC Pro ofrece funciones completas, incluida la evaluación cardíaca avanzada. AutoStrain EF permite realizar mediciones sólidas y reproducibles de la deformación longitudinal global y la fracción de eyección con solo pulsar un botón. El sistema también es compatible con los transductores S5-1, S8-3, X7-2t y X8-2t para la evaluación cardíaca de adultos y niños.
Flash 5100 POC Pro: potencia PureWave y más
El poder de PureWave y más allá
La tecnología de cristal PureWave Premium proporciona una calidad de imagen, una profundidad de penetración y una resolución excepcionales para un diagnóstico preciso en diversos tipos de pacientes. El Flash 5100 POC Pro también es compatible con una amplia gama de transductores avanzados xMatrix y no PureWave de Philips. Además, los algoritmos xRes y SonoCT mejoran la calidad de la imagen y reducen el ruido y los artefactos, la inteligencia iScan ofrece una optimización rápida de las imágenes y las señales Doppler con solo pulsar un botón, y la función Auto Scan identifica automáticamente el tipo de tejido y ajusta continuamente la ganancia de la imagen.
Flash 5100 POC Pro: diseñado para puntos de atención (POC)
Diseñado específicamente para puntos de atención (POC)
Flash 5100 POC Pro cuenta con una estructura de aluminio resistente y fácil de mantener, de calidad automotriz, con un soporte para transductores integrado sobre la pantalla que mantiene los cables organizados y alejados del suelo. Las asas se pueden colocar para facilitar su manejo. Las superficies son fáciles de limpiar, con un mínimo de botones y perillas, el panel de control cuenta con la certificación IPX2. La gran pantalla táctil vertical está diseñada para facilitar la limpieza y la desinfección[2], y el sistema cuenta con un modo de limpieza especial con bloqueo del sistema.
Flash 5100 POC Pro: gestión flexible de datos
Gestión flexible de datos
El flujo de trabajo basado en órdenes y encuentros (OBW/EBW) ofrece una fácil conexión con los sistemas de información hospitalarios, incluidos los sistemas Qpath[3], PACS, Admisión/Alta/Traslado (ADT), EMR y órdenes de ecografías. Este sistema está diseñado para el futuro y cuenta con un software POC mejorado con capacidades como mayor seguridad y funcionalidad USB para una mayor versatilidad. El Flash 5100 POC Pro le ayuda a afrontar los desafíos actuales del POC y a adaptarse a las innovaciones del futuro con un sistema preparado para el futuro, diseñado para durar, con formación clínica continua y un valioso servicio y soporte.
Sistema de ultrasonido Flash 5100 POC Pro: Con teleultrasonido Collaboration Live
Teleultrasonido Collaboration Live
Aproveche una mayor experiencia directamente desde el sistema de ultrasonido utilizando Collaboration Live [4] con tele-ultrasonido multiplataforma para acceder a otros miembros del equipo con el fin de obtener apoyo en la toma de decisiones y capacitación. Hasta seis usuarios pueden hablar, enviar mensajes de texto, compartir pantallas y transmitir videos de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonido para acceder a múltiples recursos clínicos a distancia, lo que permite un diagnóstico más rápido. Ofrezca a los pacientes acceso a toda la experiencia de su equipo, independientemente de su ubicación.
Flash 5100 POC Pro: su socio de confianza hoy y mañana
Un socio de confianza, ahora y en el futuro
El sistema Flash 5100 POC Pro se fundamenta en 30 años de experiencia en tecnología de ultrasonido y en 130 años de trayectoria de Philips en imagenología médica de alta calidad. Aprovecha la reconocida experiencia de Philips en imagenología general, cardiovascular, salud de la mujer y más, con el objetivo de ayudarle a tratar a sus pacientes con plena confianza. Philips Ultrasound Services lo acompaña durante todo el ciclo de vida de su sistema de imagen, desde la planificación hasta la sustitución, para que obtenga el máximo valor de su inversión en ultrasonido.
Especificaciones
Sistema
Sistema
Ancho
55,9 cm (22 pulgadas)
Profundidad
54,4 cm (21,4 pulgadas)
Altura
143,8 cm (56,6 pulgadas) - 166,6 cm (65,6 pulgadas)
Peso
54,4 kg (119,9 lb) / Con batería: 56,6 kg (124,8 lb)
