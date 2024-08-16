El IntelliVue Patient Monitor 6100 está diseñado en función de las necesidades del médico clínico actual. Ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad. Brinda toda la potencia y funcionalidad de monitorización IntelliVue en múltiples entornos de atención.
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Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Diseño limpio y discreto
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Diseño limpio y discreto
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Precisión clínica
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
El monitor de paciente 6000 Series se integra con su sistema de monitorización de pacientes IntelliVue existente y con el ecosistema PIC iX.
¿Y la ciberseguridad?
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Ver el vídeo de resumen
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Mire este video para ver en detalle la serie Patient Monitor 6000 y sus funciones.
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La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Red Dot Design Award. Su diseño suave y sin juntas cumple con los más altos requisitos de higiene y de facilidad de uso.
Premio Good Design Award
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
3 años de garantía
Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo
Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
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Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo
Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo
Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
Diseñado para optimizar la eficiencia
Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Diseño limpio y discreto
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Diseño limpio y discreto
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nueva tecnología Flexible Link
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.
Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Amplíe las capacidades de medición
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Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Amplíe las capacidades de medición
El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.
Precisión clínica
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
Monitorización de precisión
Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.
El monitor de paciente 6000 Series se integra con su sistema de monitorización de pacientes IntelliVue existente y con el ecosistema PIC iX.
¿Y la ciberseguridad?
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Ciberseguridad sólida
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
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La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Red Dot Design Award. Su diseño suave y sin juntas cumple con los más altos requisitos de higiene y de facilidad de uso.
Premio Good Design Award
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
Premio Good Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.
3 años de garantía
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Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo
Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo
Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.
*Las nuevas condiciones de garantía no son aplicables a: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumibles, suministros y accesorios; componentes de hardware de red, sistemas de alimentación ininterrumpida y equipos de terceros; módulos inalámbricos MRPC. Las condiciones de garantía para estos productos permanecen sin cambios.
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