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Patient Monitor 6300

Monitor del paciente IntelliVue 6300

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El IntelliVue Patient Monitor 6100 está diseñado en función de las necesidades del médico clínico actual. Ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad. Brinda toda la potencia y funcionalidad de monitorización IntelliVue en múltiples entornos de atención.

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Características
Diseñado para optimizar la eficiencia
Diseño limpio y discreto

Diseño limpio y discreto

Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.

Diseño limpio y discreto

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Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.

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Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
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Diseñado para optimizar la eficiencia
Diseño limpio y discreto

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Maximice la eficiencia incluso en entornos con recursos limitados, garantizando una atención de calidad uniforme. El diseño sin ventilador, la manija integrada y la fuente de alimentación integrada hacen que el monitor sea portátil o capaz de funcionar durante interrupciones breves de energía.
Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
Nueva tecnología Flexible Link

Nueva tecnología Flexible Link

El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.

Nueva tecnología Flexible Link

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El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.

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Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
Nueva tecnología Flexible Link

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Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
Amplíe las capacidades de medición

Amplíe las capacidades de medición

El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.

Amplíe las capacidades de medición

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El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.

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Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
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Precisión clínica
Monitorización de precisión

Monitorización de precisión

Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.

Monitorización de precisión

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Confíe en las mediciones clínicas y los algoritmos de IntelliVue probados con el tiempo para tomar decisiones informadas y ofrecer la máxima calidad de atención.

Monitorización de precisión

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Compatibilidad con la plataforma IntelliVue
Compatibilidad con la plataforma IntelliVue

Compatibilidad con la plataforma IntelliVue

El monitor de paciente 6000 Series se integra con su sistema de monitorización de pacientes IntelliVue existente y con el ecosistema PIC iX.

Compatibilidad con la plataforma IntelliVue

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El monitor de paciente 6000 Series se integra con su sistema de monitorización de pacientes IntelliVue existente y con el ecosistema PIC iX.

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¿Y la ciberseguridad?
Ciberseguridad sólida

Ciberseguridad sólida

Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.

Ciberseguridad sólida

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Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.

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Ciberseguridad sólida

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Como parte de las soluciones de monitorización de Philips, el monitor de paciente 6000 Series proporciona protección contra brechas de seguridad, ransomware, ciberataques y fraude. El monitor ofrece capacidades que incluyen autenticación de nodos basada en certificados y cifrado de datos de red, cifrado del sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
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Premio iF Design
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El monitor de paciente 6000 Series ha sido reconocido con el prestigioso premio iF Design. Este premio reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros sobresalientes en diseño.

Premio iF Design

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Premio iF Design
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El monitor de paciente 6000 Series ha sido reconocido con el prestigioso premio iF Design. Este premio reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros sobresalientes en diseño.
Premio Red Dot Design Award
Premio Red Dot Design Award

Premio Red Dot Design Award

La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Red Dot Design Award. Su diseño suave y sin juntas cumple con los más altos requisitos de higiene y de facilidad de uso.

Premio Red Dot Design Award

Premio Red Dot Design Award
La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Red Dot Design Award. Su diseño suave y sin juntas cumple con los más altos requisitos de higiene y de facilidad de uso.

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Premio Red Dot Design Award
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Premio Good Design Award
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Premio Good Design Award

La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Australian Good Design Award en 2024. Este premio reconoce lo mejor en diseño e innovación ante una audiencia mundial y está reconocido por la World Design Organization como el programa internacional de respaldo al diseño más importante de Australia.

Premio Good Design Award

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Premio Good Design Award
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3 años de garantía
Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo

Le brindamos apoyo a usted y a sus pacientes durante más tiempo

Philips ha ampliado el periodo de garantía de la serie de productos de monitoreo de Philips a tres años,* lo que amplía aún más nuestro compromiso con los clientes. Los beneficios de una garantía de tres años incluyen la tranquilidad de los médicos clínicos, biomédicos y proveedores de atención médica, la protección de inversiones y la eficiencia de costos, así como una reducción del riesgo económico y menos interrupciones operativas. Comuníquese con su representante local de Philips para conocer la lista completa de productos cubiertos por la garantía en su país.

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  • Diseñado para optimizar la eficiencia
  • Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo
  • Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
  • Precisión clínica
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Nueva tecnología Flexible Link

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El monitor de paciente 6000 Series de Philips presenta los nuevos módulos y conectores de cable inteligentes Flexible Link. Esto ofrece flujos de trabajo modulares “de nivel inicial” a los hospitales, lo que permite al médico conectar y reproducir fácilmente parámetros entre diferentes monitores de pacientes.

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Cuando sea necesario, amplíe sus capacidades de medición
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El rack de medición 6000 de cuatro ranuras se puede utilizar con los tres modelos (PM 6100, PM 6300 y PM 6500) para ampliar aún más las capacidades de medición. Este dispositivo le permite acceder a los módulos insertables de medición IntelliVue compatibles.

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Precisión clínica
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Compatibilidad con la plataforma IntelliVue
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¿Y la ciberseguridad?
Ciberseguridad sólida

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Premio iF Design
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El monitor de paciente 6000 Series ha sido reconocido con el prestigioso premio iF Design. Este premio reconoce a los fabricantes y diseñadores por sus logros sobresalientes en diseño.

Premio iF Design

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Premio Red Dot Design Award
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La serie Patient Monitor 6000 ha recibido el premio Red Dot Design Award. Su diseño suave y sin juntas cumple con los más altos requisitos de higiene y de facilidad de uso.

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Premio Good Design Award
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Documentación

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Especificaciones

Especificaciones físicas
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Tamaño de la pantalla
  • 10 pulgadas
Resolución de la pantalla
  • 1280 x 800 WXGA
Ranuras de soporte de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, bastidor de 4 ranuras compatible con los módulos de medición IntelliVue
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso
  • 3.8 kg (8,4 lb)
Dimensiones
  • 263 x 194 x 193 mm/10,4 x 7,6 x 7,2 pulg.
Measurements
Measurements
Included
  • ECG/Arrhythmia/ST
  • Impedance Respiration
  • SpO2
  • NBP
  • IBP
  • Continuous Temperature
  • CO2 (via Flexible Link)
  • Predictive temperature (via Flexible Link)
Especificaciones físicas
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Especificaciones físicas
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Peso
  • 3.8 kg (8,4 lb)
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Ranuras de soporte de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, bastidor de 4 ranuras compatible con los módulos de medición IntelliVue
Especificaciones físicas
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Dimensiones
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  • *Las nuevas condiciones de garantía no son aplicables a: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumibles, suministros y accesorios; componentes de hardware de red, sistemas de alimentación ininterrumpida y equipos de terceros; módulos inalámbricos MRPC. Las condiciones de garantía para estos productos permanecen sin cambios.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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