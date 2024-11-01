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Monitoreo continuo de pacientes

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    Vídeo de cuidados dinámicos

    Una atención sanitaria dinámica exige soluciones dinámicas


    Vea cómo los sistemas de monitorización de pacientes críticos son seguros y escalables, los flujos de trabajo centrados en la atención clínica y la interoperabilidad avanzada ofrecen información predictiva en todos los puntos de atención.

    Vídeo de presentación del monitor de paciente IntelliVue de la serie 6000

    Presentamos el monitor de paciente IntelliVue Serie 6000


    Manténgase un paso adelante de las necesidades de los pacientes con configuraciones de monitoreo flexibles que le ayudan a brindar atención de alta calidad en todas las áreas del hospital.

    Productos destacados de los monitores de paciente de la serie 6000

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      Patient Monitor 6100

      Patient Monitor 6100  

      El IntelliVue Patient Monitor 6100 está diseñado en función de las necesidades del médico clínico actual. Ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad. Brinda toda la potencia y funcionalidad de monitorización IntelliVue en múltiples entornos de atención.

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      Patient Monitor 6300

      Patient Monitor 6300  

      El IntelliVue Patient Monitor 6100 está diseñado en función de las necesidades del médico clínico actual. Ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad. Brinda toda la potencia y funcionalidad de monitorización IntelliVue en múltiples entornos de atención.

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      Patient Monitor 6500

      Patient Monitor 6500  

      El IntelliVue Patient Monitor 6500 está diseñado en función de las necesidades del médico clínico actual. Ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad. Brinda toda la potencia y funcionalidad de monitorización IntelliVue en múltiples entornos de atención.

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    IntelliVue

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      IntelliVue MX850

      IntelliVue MX850

      El monitor de pacientes a pie de cama de Philips IntelliVue MX850 aborda directamente las necesidades de seguridad en evolución del entorno de TI de cuidado de la salud, con una gama de capacidades que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor premium ofrece funcionalidades avanzadas, opciones de configuración flexibles y una amplia gama de mediciones. Se adapta bien a las demandas de los entornos de cuidado de alta gravedad.

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      IntelliVue MX750

      IntelliVue MX750

      El monitor de pacientes a pie de cama IntelliVue MX750 Philips aborda directamente las necesidades de seguridad en evolución del ámbito de TI de la atención médica, con una variedad de funciones que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor ofrece funciones avanzadas y una amplia variedad de mediciones.

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      IntelliVue MX550

      IntelliVue MX550

      IntelliVue MX550 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.

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      IntelliVue MX500

      IntelliVue MX500

      IntelliVue MX500 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.

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      IntelliVue MX450

      IntelliVue MX450

      IntelliVue MX450 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.

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      IntelliVue MX400

      IntelliVue MX400

      IntelliVue MX400 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.

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      IntelliVue MX100

      IntelliVue MX100

      El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.

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      IntelliVue MX40

      IntelliVue MX40

      El monitor de paciente usable IntelliVue MX40 le da la tecnología, diseño inteligente y características innovadoras que espera de Philips en un dispositivo lo suficientemente ligero y pequeño para que los pacientes ambulatorios lo usen de forma cómoda

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      IntelliVue X3

      IntelliVue X3

      El Philips IntelliVue X3 es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.

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      IntelliVue MP5

      IntelliVue MP5

      El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.

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      IntelliVue Centro de Información iX

      IntelliVue Centro de Información iX

      Un sistema de monitoreo poderoso central en tiempo real que le ofrece a su hospital acceso sencillo a la información y una provechosa experiencia – Centro de Información IntelliVue iX (PIIC iX) de Philips. Contribuye a que su organización ofrezca atención al paciente de calidad.

      NOCTN171
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    Efficia

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      Efficia CM Series

      Efficia CM Series  

      Cuando tanto el presupuesto y la calidad son importantes, la elección es monitores de pacientes Efficia CM Series. En sintonía con sus necesidades, ofrecemos un rango de valor de monitores de pacientes respaldados por nuestros algoritmos de medición de eficacia comprobada.

      NOCTN380
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      Efficia CM150

      Efficia CM150

      Los algoritmos de medición fisiológica probados en el tiempo y la funcionalidad esencial están ahora a su alcance. Teniendo en cuenta su flujo de trabajo, los monitores Efficia están diseñados para ser portátiles e intuitivos de usar. Puede acceder a la mayoría de las funciones con tres clics o menos. Con varias configuraciones, puede satisfacer diferentes necesidades clínicas. Con los monitores de pacientes Efficia, puede estar seguro de que está brindando un cuidado eficiente y de calidad, todo ello dentro de su presupuesto.

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      Efficia CMS200

      Efficia CMS200  

      Cuando se esfuerza por brindar atención de alta calidad con un presupuesto limitado para un gran número de pacientes, una forma rentable de centralizar su monitoreo puede ser de ayuda. El sistema de monitoreo central Efficia CMS200 centraliza el monitoreo y la alarma secundaria, y mejora el acceso a los datos históricos de los pacientes, lo que ayuda a su personal a trabajar de manera eficiente. Cuando el presupuesto y la calidad importan, elija Philips Efficia.

      NOCTN440
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    Goldway

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      Goldway G40E

      Goldway G40E

      Los médicos deben responder con rapidez a los precipitados cambios que se producen en la afección de sus pacientes. Tener a mano una solución de monitoreo de pacientes altamente confiable y versátil ahorra tiempo muy valioso para determinar la mejor estrategia de atención. G40E es la mejor opción si quiere un monitor a pie de cama rentable, fácil de aprender y preconfigurado que proporcione mediciones confiables (ECG Philips ST/AR y FAST-SpO₂).

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    Soluciones de conectividad

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      IntelliBridge System

      IntelliBridge System  

      IntelliBridge System es una solución de interoperabilidad independiente del proveedor entre los sistemas de información de su hospital y los dispositivos de atención al paciente, ya sea de Philips o de otros fabricantes, para ayudarlo a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo clínico y permitirle aprovechar los datos del paciente para informar sus decisiones clínicas.

      NOCTN333
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      IntelliBridge Enterprise

      IntelliBridge Enterprise

      Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad basado en estándares entre los sistemas clínicos de Philips y los sistemas de información de su empresa, al tiempo que reduce la complejidad y el costo en su entorno de atención médica.

      830070
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      IntelliBridge EC10

      IntelliBridge EC10  

      ¿Cómo reúne la información clave del paciente en entornos de atención de diversos equipos? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos de los dispositivos de cabecera para mostrarlos en los monitores de pacientes IntelliVue y transmitirlos a los sistemas de información clínicos y hospitalarios.

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