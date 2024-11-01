Efficia CM150

Los algoritmos de medición fisiológica probados en el tiempo y la funcionalidad esencial están ahora a su alcance. Teniendo en cuenta su flujo de trabajo, los monitores Efficia están diseñados para ser portátiles e intuitivos de usar. Puede acceder a la mayoría de las funciones con tres clics o menos. Con varias configuraciones, puede satisfacer diferentes necesidades clínicas. Con los monitores de pacientes Efficia, puede estar seguro de que está brindando un cuidado eficiente y de calidad, todo ello dentro de su presupuesto.