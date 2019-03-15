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IntelliVue X3

Monitor de pacientes

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El Philips IntelliVue X3 es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.

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Características
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IntelliVue X3 se integra fácilmente con su solución de monitoreo de pacientes IntelliVue existente. Funciona con extensiones de medición de IntelliVue, monitores centrales, el centro de información de pacientes (Classic y PIC iX), su infraestructura de red clínica y otros componentes.¹ Esto permite extender el ciclo de vida útil de sus soluciones de monitoreo de pacientes y reduce el costo total de propiedad.

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IntelliVue X3 se integra fácilmente con su solución de monitoreo de pacientes IntelliVue existente. Funciona con extensiones de medición de IntelliVue, monitores centrales, el centro de información de pacientes (Classic y PIC iX), su infraestructura de red clínica y otros componentes.¹ Esto permite extender el ciclo de vida útil de sus soluciones de monitoreo de pacientes y reduce el costo total de propiedad.

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IntelliVue X3 se integra fácilmente con su solución de monitoreo de pacientes IntelliVue existente. Funciona con extensiones de medición de IntelliVue, monitores centrales, el centro de información de pacientes (Classic y PIC iX), su infraestructura de red clínica y otros componentes.¹ Esto permite extender el ciclo de vida útil de sus soluciones de monitoreo de pacientes y reduce el costo total de propiedad.
Admite protocolos de control de infecciones
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Admite protocolos de control de infecciones

Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.

Admite protocolos de control de infecciones

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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.

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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.
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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.
Las extensiones de medición amplían la vista
Las extensiones de medición amplían la vista

Las extensiones de medición amplían la vista

Las extensiones de medición le permiten agregar presiones más invasivas, temperatura adicional, gasto cardíaco y capnografía al X3. Las tres extensiones diferentes amplían el monitoreo para adaptarlo a pacientes para quienes se necesita una agudeza aún mayor.

Las extensiones de medición amplían la vista

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Las extensiones de medición le permiten agregar presiones más invasivas, temperatura adicional, gasto cardíaco y capnografía al X3. Las tres extensiones diferentes amplían el monitoreo para adaptarlo a pacientes para quienes se necesita una agudeza aún mayor.

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Las extensiones de medición le permiten agregar presiones más invasivas, temperatura adicional, gasto cardíaco y capnografía al X3. Las tres extensiones diferentes amplían el monitoreo para adaptarlo a pacientes para quienes se necesita una agudeza aún mayor.
Flujo de trabajo de monitoreo continuo

Se integra con su laboratorio de cateterismo

IntelliVue X3 se integra dentro del Sistema hemodinámico intervencionista de Philips⁵, lo que permite mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo y monitoreo continuo del paciente durante todo su recorrido. Esta integración perfecta brinda la oportunidad de flujos de trabajo de laboratorio de cateterismo optimizados, una experiencia mejorada del paciente y registros de pacientes completos y sin brechas que respaldan la toma de decisiones clínicas oportunas en toda la cardiología intervencionista y más allá.

Se integra con su laboratorio de cateterismo

IntelliVue X3 se integra dentro del Sistema hemodinámico intervencionista de Philips⁵, lo que permite mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo y monitoreo continuo del paciente durante todo su recorrido. Esta integración perfecta brinda la oportunidad de flujos de trabajo de laboratorio de cateterismo optimizados, una experiencia mejorada del paciente y registros de pacientes completos y sin brechas que respaldan la toma de decisiones clínicas oportunas en toda la cardiología intervencionista y más allá.

Se integra con su laboratorio de cateterismo

IntelliVue X3 se integra dentro del Sistema hemodinámico intervencionista de Philips⁵, lo que permite mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo y monitoreo continuo del paciente durante todo su recorrido. Esta integración perfecta brinda la oportunidad de flujos de trabajo de laboratorio de cateterismo optimizados, una experiencia mejorada del paciente y registros de pacientes completos y sin brechas que respaldan la toma de decisiones clínicas oportunas en toda la cardiología intervencionista y más allá.
Fácil de usar

Fácil de usar

El IntelliVue X3 es tan fácil de operar como su teléfono inteligente. Simplemente deslice el dedo por la pantalla para navegar a través de una amplia selección de pantallas adaptadas a diversas situaciones clínicas. Cada pantalla se puede personalizar para presentar exactamente lo que desea ver, de la manera en que lo desea.

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Diseñado para optimizar la eficiencia

Diseñado para optimizar la eficiencia

IntelliVue X3 permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de pasos para preparar a los pacientes para el traslado. Conectado a un monitor a pie de cama IntelliVue, funciona como un módulo de medición múltiple. Una vez que lo separa del monitor central, el X3 se convierte en un sólido monitor transportable, sin necesidad de cambiar los cables del paciente antes o después del traslado.

Diseñado para optimizar la eficiencia

IntelliVue X3 permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de pasos para preparar a los pacientes para el traslado. Conectado a un monitor a pie de cama IntelliVue, funciona como un módulo de medición múltiple. Una vez que lo separa del monitor central, el X3 se convierte en un sólido monitor transportable, sin necesidad de cambiar los cables del paciente antes o después del traslado.

Diseñado para optimizar la eficiencia

IntelliVue X3 permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de pasos para preparar a los pacientes para el traslado. Conectado a un monitor a pie de cama IntelliVue, funciona como un módulo de medición múltiple. Una vez que lo separa del monitor central, el X3 se convierte en un sólido monitor transportable, sin necesidad de cambiar los cables del paciente antes o después del traslado.
Una interfaz probada

Una interfaz probada

La interfaz de usuario intuitiva se desarrolla a partir de los monitores de pacientes IntelliVue líderes en el mercado de Philips, que se han validado y optimizado en forma constante durante 15 años.

Una interfaz probada

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Vea el panorama general

Vea el panorama general

Independientemente de en qué lugar del hospital se encuentre, es importante que pueda ver los signos vitales de su paciente de un vistazo. Para visualizar las mediciones de IntelliVue X3 en una pantalla grande estándar de alta resolución, simplemente conecte el X3 a una pantalla remota IntelliVue XDS.

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Una historial de fiabilidad

Una historial de fiabilidad

El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.

Una historial de fiabilidad

El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.

Una historial de fiabilidad

El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.
Opciones de energía para respaldar su flujo de trabajo

Opciones de energía para respaldar su flujo de trabajo

Elija cómo operar su X3. Este monitor compacto se envía con una batería recargable extraíble, que ofrece más de 5 horas de duración con una sola carga. La adición de la base IntelliVue opcional alimentada por CA ofrece conectividad de carga y red, en una solución de conexión asequible. Por supuesto, conectar el X3 a un monitor central le proporciona energía al X3.

Opciones de energía para respaldar su flujo de trabajo

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  • Proteja su inversión
  • Admite protocolos de control de infecciones
  • Las extensiones de medición amplían la vista
  • Flujo de trabajo de monitoreo continuo
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Admite protocolos de control de infecciones
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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.

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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.

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Todas las superficies del monitor portátil de pacientes X3 están construidas con materiales resistentes a los productos químicos, cuya resistencia comprobada a los desinfectantes agresivos[²] es aproximadamente unas 60 veces superior a los materiales utilizados anteriormente. La parte del X3 que usted toca con más frecuencia, es decir, la pantalla táctil, está cubierta con vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®[³], con plata iónica y propiedades antimicrobianas.
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Diseñado para optimizar la eficiencia

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Una interfaz probada

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El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.

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El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.

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El InelliVue X3, con más de 1 millón de monitores de pacientes vendidos desde 2002, forma parte de una serie de soluciones de monitoreo con un historial de calidad comprobado. La estructura sumamente modular y el innovador diseño de gaveta deslizable facilitan el acceso a todos los componentes, su retiro y reemplazo de una manera rápida y económica.
Opciones de energía para respaldar su flujo de trabajo

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Documentación

Descripción general del producto (1)

Descripción general del producto

Descripción general del producto (1)

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Descripción general del producto (1)

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Especificaciones

Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD a color de matriz activa con pantalla multitáctil capacitiva
Tamaño
  • 15,5 cm (6,1 pulg)
Resolución
  • 1024x480
Cantidad de ondas de medición
  • hasta 5 (o 12 ondas de ECG)
Orientaciones de pantalla admitidas
  • 0 °/90 °/180 °
Pantalla
  • Vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb) incluidas las opciones, la batería y el mango
Básico
  • ECG,
  • SpO₂ (elección de Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Respiración,
  • NiBP
Tamaño (con mango)
  • 249x97x111 mm (9,8x3,8x4,4 pulg)
Opcional:
  • 2 presiones invasivas, CO₂, segunda SpO₂
Con extensiones de medición de IntelliVue
  • Hasta 4 presiones invasivas y 2 temperaturas;
  • Gasto cardíaco (lado derecho del corazón y PiCCO);
  • Covidien Microstream CO₂;
  • Repironics Mainstream CO₂ o LoFlo Sidestream CO₂
Batería
Batería
Capacidad
  • 5 horas (configuración básica)[⁴]
Resistencia
Resistencia
Desinfección
  • Materiales superficiales altamente resistentes a los desinfectantes
Solidez mecánica
  • 7M3
Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD a color de matriz activa con pantalla multitáctil capacitiva
Tamaño
  • 15,5 cm (6,1 pulg)
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb) incluidas las opciones, la batería y el mango
Básico
  • ECG,
  • SpO₂ (elección de Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Respiración,
  • NiBP
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Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD a color de matriz activa con pantalla multitáctil capacitiva
Tamaño
  • 15,5 cm (6,1 pulg)
Resolución
  • 1024x480
Cantidad de ondas de medición
  • hasta 5 (o 12 ondas de ECG)
Orientaciones de pantalla admitidas
  • 0 °/90 °/180 °
Pantalla
  • Vidrio antimicrobiano Corning® Gorilla®
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb) incluidas las opciones, la batería y el mango
Básico
  • ECG,
  • SpO₂ (elección de Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Respiración,
  • NiBP
Tamaño (con mango)
  • 249x97x111 mm (9,8x3,8x4,4 pulg)
Opcional:
  • 2 presiones invasivas, CO₂, segunda SpO₂
Con extensiones de medición de IntelliVue
  • Hasta 4 presiones invasivas y 2 temperaturas;
  • Gasto cardíaco (lado derecho del corazón y PiCCO);
  • Covidien Microstream CO₂;
  • Repironics Mainstream CO₂ o LoFlo Sidestream CO₂
Batería
Batería
Capacidad
  • 5 horas (configuración básica)[⁴]
Resistencia
Resistencia
Desinfección
  • Materiales superficiales altamente resistentes a los desinfectantes
Solidez mecánica
  • 7M3
  • ¹ Ofrece compatibilidad con versiones de 12 años anteriores con el hardware de monitoreo de pacientes IntelliVue (puede requerir actualización de software). Compatibilidad con versiones de más de 6 años anteriores con el hardware del centro de información de pacientes (puede requerir actualización de software).
  • ² Consulte las Instrucciones de uso de IntelliVue X3 para obtener una lista completa de los agentes recomendados.
  • ³ Corning y Gorilla son marcas registradas de Corning Incorporated. El vidrio antimicrobiano Corning Gorilla no protege a los usuarios ni brinda ningún beneficio directo o implícito para la salud.
  • ⁴ ECG/Resp, FAST SpO₂, NBP cada 15 min, brillo ajustado a Óptimo

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