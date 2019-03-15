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El Philips IntelliVue X3 es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.
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Las extensiones de medición amplían la vista
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Se integra con su laboratorio de cateterismo
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Fácil de usar
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Diseñado para optimizar la eficiencia
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Opciones de energía para respaldar su flujo de trabajo
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|Descripción
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|Tamaño
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|Resolución
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|Cantidad de ondas de medición
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|Orientaciones de pantalla admitidas
|
|Pantalla
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|Peso
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|Básico
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|Tamaño (con mango)
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|Opcional:
|
|Con extensiones de medición de IntelliVue
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|Capacidad
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|Desinfección
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|Solidez mecánica
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|Descripción
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|Tamaño
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|Peso
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|Básico
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|Tamaño
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|Resolución
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|Cantidad de ondas de medición
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|Orientaciones de pantalla admitidas
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|Pantalla
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|Peso
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|Básico
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|Tamaño (con mango)
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|Opcional:
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|Con extensiones de medición de IntelliVue
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|Capacidad
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IntelliVue MX450 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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IntelliVue MX500 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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IntelliVue MX550 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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El Sistema de Telemetría IntelliVue utiliza la tecnología de salto inteligente, adaptada a partir de un protocolo de comunicaciones de voz, para el mantenimiento de conexiones sólidas entre la estación central y los dispositivos de telemetría. Para lograr un sistema escalable y conexiones de calidad.
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El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.
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Un sistema de monitoreo poderoso central en tiempo real que le ofrece a su hospital acceso sencillo a la información y una provechosa experiencia – Centro de Información IntelliVue iX (PIIC iX) de Philips. Contribuye a que su organización ofrezca atención al paciente de calidad.
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