IntelliVue
IntelliVue MX40 Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente Monitor usable para libertad de movimiento Ver producto IntelliVue MX400 Pantalla táctil ancha de 9", le ayuda a ver de forma rápida y clara Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR Ver producto IntelliVue MX450 Pantalla táctil ancha de 12", le ayuda a ver de forma rápida y clara Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR Ver producto IntelliVue MX500 Pantalla táctil ancha de 12", le ayuda a ver de forma rápida y clara Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR Ver producto IntelliVue MX550 Pantalla táctil ancha de 15", le ayuda a ver de forma rápida y clara Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR Ver producto IntelliVue MX750 Mantenga altos niveles de ciberseguridad Brinde atención eficiente y efectiva Acceso a los datos completos del paciente Esté alerta a los cambios clínicos relevantes Soporte de integración amplio Ver producto IntelliVue MX850 Mantenga altos niveles de ciberseguridad Brinde atención eficiente y efectiva Acceso a los datos completos del paciente Esté alerta a los cambios clínicos relevantes Soporte de integración amplio Ver producto IntelliVue X3 Fácil de usar Diseñado para optimizar la eficiencia Una interfaz probada Robusto y diseñado para la capacidad de servicio Una historial de fiabilidad Ver producto IntelliVue MP5 Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso área de onda dinámica, ondas de tamaño automático Mediciones integradas, reducen la configuración Horizon Trends, proporciona contexto Ver producto IntelliVue MX100 Fácil de usar Robusto y listo Protección de su inversión en IntelliVue Soporte para protocolos de limpieza de control de infecciones Ver producto Patient Monitor 6100 Diseñado para optimizar la eficiencia Nueva tecnología Flexible Link Amplíe las capacidades de medición Precisión clínica Ver producto Patient Monitor 6500 Diseñado para optimizar la eficiencia Nueva tecnología Flexible Link Amplíe las capacidades de medición Precisión clínica Ver producto Patient Monitor 6300 Diseñado para optimizar la eficiencia Nueva tecnología Flexible Link Amplíe las capacidades de medición Precisión clínica Ver producto
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