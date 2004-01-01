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Goldway G40E

Monitor de pacientes a pie de cama

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Los médicos deben responder con rapidez a los precipitados cambios que se producen en la afección de sus pacientes. Tener a mano una solución de monitoreo de pacientes altamente confiable y versátil ahorra tiempo muy valioso para determinar la mejor estrategia de atención. G40E es la mejor opción si quiere un monitor a pie de cama rentable, fácil de aprender y preconfigurado que proporcione mediciones confiables (ECG Philips ST/AR y FAST-SpO₂).

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Características
Funcionalidades avanzadas

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.
Facilidad de uso

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.
Redes y gestión de datos

Redes y gestión de datos

El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.

Redes y gestión de datos

El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.

Redes y gestión de datos

El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.
Compacto y rentable

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.
Funciona con insumos Efficia

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
  • Funcionalidades avanzadas
  • Facilidad de uso
  • Redes y gestión de datos
  • Compacto y rentable
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Funcionalidades avanzadas

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.

Funcionalidades avanzadas

Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.
Facilidad de uso

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.

Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.
Redes y gestión de datos

Redes y gestión de datos

El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.

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Redes y gestión de datos

El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.
Compacto y rentable

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.

Compacto y rentable

El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.
Funciona con insumos Efficia

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.

Funciona con insumos Efficia

El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.

Especificaciones

ECG
ECG
Tipo de derivación
  • Se pueden seleccionar de 3 o 5 derivaciones
Selección de la derivación, 3 derivaciones
  • I, II, III
Selección de la derivación, 5 derivaciones
  • I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Medición de la FC
  • Adulto/pediátrico: 15 bpm a 300 bpm Neonatal: 15 bpm a 300 bpm Paso: 1 bpm
Precisión de la frecuencia cardíaca (FC)
  • ±5 bpm o 1 %, lo que sea mayor
Arritmia
  • 21 avisos
Rango de medición del ST
  • -2,5 mV a +2,5 mV
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Selección de ganancias
  • x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, Automático
Detección de marcapasos
Protección
  • Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación
Presión arterial no invasiva (NBP)
Presión arterial no invasiva (NBP)
Método
  • Oscilometría automática
Parámetros
  • SIS/DIA/PAM/Frecuencia del pulso
Modo de funcionamiento
  • Manual/Auto/STAT
Intervalos de medición automática
  • 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos
Unidades
  • mmHg/kPa
Rango de presión del manguito, adulto/niño
  • 0 a 300 mmHg (0 kPa a 40,0 kPa)
Rango de presión del manguito, recién nacido
  • 0 a 150 mmHg (0 kPa a 20,0 kPa)
Rango de medición sistólica, adulto/niño
  • 30 mmHg a 254 mmHg (4,0 kPa a 33,9 kPa)
Rango de medición sistólica, recién nacido
  • 30 mmHg a 135 mmHg (4,0 kPa a 18,0 kPa)
Rango de medición diastólica, adulto/niño
  • 10 mmHg a 220 mmHg (1,3 kPa a 29,3 kPa)
Rango de medición diastólica, recién nacido
  • 10 mmHg a 110 mmHg (1,3 kPa a 14,7 kPa)
Rango de medición de la PAM, adulto/niño
  • 20 mmHg a 235 mmHg (2,7 kPa a 31,3 kPa)
Rango de medición de la presión arterial media (PAM), recién nacido
  • 20 mmHg a 125 mmHg (2,7 kPa a 16,7 kPa)
Precisión, desviación estándar máxima
  • 8 mmHg (1,1 kPa)
Precisión, media de error
  • ±5 mmHg (±0,7 kPa)
Rango de frecuencia de pulso
  • 40 bpm a 240 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±5 bpm o ±5 %, lo que sea mayor
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
Rango de medición
  • 0 - 100 %
Precisión
  • 70 % a 100 %, depende del sensor; 0 al 69 %, no especificado
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Rango de frecuencia de pulso
  • 30 bpm a 300 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±2 bpm o ±2 %, lo que sea mayor
Índice de perfusión
Respiración (RESP)
Respiración (RESP)
Método de medición
  • Impedancia torácica
Rango de medición
  • 0 rpm a 150 rpm
Precisión
  • 0 rpm a 120 rpm: ±1 rpm; 121 rpm a 150 rpm: ±2 rpm
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Precisión indefinida
Selección de ganancias
  • x 1/2, x 1, x 2
Alarma de apnea
  • Sí, 10 a 60 s
Modo de trabajo
  • Automático o manual (umbral)
Derivación del RESP
  • RA-LL
Temperatura (TEMP, 2 canales)
Temperatura (TEMP, 2 canales)
Rango de medición
  • 0 a 50 ℃ (32 ℉ a 122 ℉)
Resolución
  • 0,1 ℃ (0,2 ℉)
Precisión
  • ±0,1 ℃ (±0,2 ℉) (sin sensor)
Unidades
  • ℃/℉
Tiempo mínimo de medición
  • Sonda de superficie cutánea acoplable: &lt; 10 minutos Sonda esofágica/rectal: &lt; 2 minutos
Capnografía (etCO2, opcional)
Capnografía (etCO2, opcional)
Método
  • Microstream, absorción infrarroja (Oridion)
Parámetros
  • awRR, etCO₂, inCO₂
Rango de medición
  • 0 a 99 mmHg (0 kPa a 13,2 kPa)
Precisión+C781, 0 a 38 mmHg (0 kPa a 5,1 kPa)
  • ±2 mmHg (±0,28 kPa)
Precisión, 39 mmHg a 99 mmHg (5,2 kPa a 13,2 kPa)
  • ± (5 % de lectura + 0,08 % por cada 1 mmHg (0,13 kPa) por encima de 38 mmHg (5,1 kPa)
Rango de awRR
  • 0 a 150 rpm
precisión de awRR, 3 rpm a 70 rpm
  • ±1 rpm
Precisión de awRR, 71 rpm a 120 rpm
  • ±2 rpm
Precisión de awRR, 121 rpm a 150 rpm
  • ±3 rpm
Presión arterial invasiva (IBP, 2 canales, opcional)
Presión arterial invasiva (IBP, 2 canales, opcional)
Parámetros
  • SIS/DIA/PAM/Frecuencia del pulso
Rango de medición
  • -50 a 400 mmHg (-6,6 kPa a 53,3 kPa)
Precisión
  • ±4 mmHg (0,53 kPa) o ±4 % de lectura, lo que sea mayor
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolución
  • 1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
  • mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidad del transductor
  • 5 uV/V/mmHg
Rango de frecuencia de pulso
  • 30 bpm a 254 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±2 bpm o el 2 %, lo que sea mayor
Tasa de muestreo
  • 62,5 muestras por segundo
Grabadora (opcional)
Grabadora (opcional)
Tipo
  • Grabadora térmica incorporada, 3 canales
Modo de impresión
  • Grabación en tiempo real, grabación cronometrada, grabación activada por alarma
Velocidad de impresión
  • Automático, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Pantalla
Pantalla
Tipo
  • LCD color TFT, 4:3
Tamaño
  • 10.4+611:631"
Resolución
  • 800 x 600 píxeles
Canales
  • Máximo de 11 canales (ajuste automático de la altura del canal de forma de onda)
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
Entrada de alimentación de CA
  • 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Batería
  • Batería recargable de iones de litio Máximo de 2,5 horas de monitoreo continuo
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
Peso neto
  • Aprox. 3,5 kg sin la batería
Dimensiones (a x p x h)
  • 316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 in x 10,5 in x 5,2 in)
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Normas de seguridad
  • IEC 60601-1-2:2014
Entorno electromagnético
  • IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de calidad
  • Certificación ISO9001 e ISO13485, marcado CE según la Directiva 93/42/CEE del Consejo
A prueba de agua
  • IPX1
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
  • 1600- Datos NBP, gráfico de tendencia de 1200 horas, ECG 1 de divulgación completa de 120 minutos, 200 - eventos de alarma y arritmia
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa
  • Salida analógica de ECG Salida VGA Llamada del personal de enfermería LAN USB
Gasto cardíaco (opcional)
Gasto cardíaco (opcional)
Método de medición
  • Termodilución del corazón derecho
Rango de medición
  • 0,1 l/min a 20,0 l/min
Precisión de mediciones
  • 0,2 l/min o 10 %, lo que sea mayor
Rango de temperatura de la sangre
  • 27 ℃ a 43 ℃ (80,6 ℉ a 109,4 ℉)
Precisión de la temperatura de la sangre
  • ±0,1 ℃
Temperatura de inyección
  • 0 ℃ a 27 ℃ (32 ℉ a 80,6 ℉)
ECG
ECG
Tipo de derivación
  • Se pueden seleccionar de 3 o 5 derivaciones
Selección de la derivación, 3 derivaciones
  • I, II, III
Presión arterial no invasiva (NBP)
Presión arterial no invasiva (NBP)
Método
  • Oscilometría automática
Parámetros
  • SIS/DIA/PAM/Frecuencia del pulso
Ver todas las especificaciones
ECG
ECG
Tipo de derivación
  • Se pueden seleccionar de 3 o 5 derivaciones
Selección de la derivación, 3 derivaciones
  • I, II, III
Selección de la derivación, 5 derivaciones
  • I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Medición de la FC
  • Adulto/pediátrico: 15 bpm a 300 bpm Neonatal: 15 bpm a 300 bpm Paso: 1 bpm
Precisión de la frecuencia cardíaca (FC)
  • ±5 bpm o 1 %, lo que sea mayor
Arritmia
  • 21 avisos
Rango de medición del ST
  • -2,5 mV a +2,5 mV
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Selección de ganancias
  • x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, Automático
Detección de marcapasos
Protección
  • Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación
Presión arterial no invasiva (NBP)
Presión arterial no invasiva (NBP)
Método
  • Oscilometría automática
Parámetros
  • SIS/DIA/PAM/Frecuencia del pulso
Modo de funcionamiento
  • Manual/Auto/STAT
Intervalos de medición automática
  • 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos
Unidades
  • mmHg/kPa
Rango de presión del manguito, adulto/niño
  • 0 a 300 mmHg (0 kPa a 40,0 kPa)
Rango de presión del manguito, recién nacido
  • 0 a 150 mmHg (0 kPa a 20,0 kPa)
Rango de medición sistólica, adulto/niño
  • 30 mmHg a 254 mmHg (4,0 kPa a 33,9 kPa)
Rango de medición sistólica, recién nacido
  • 30 mmHg a 135 mmHg (4,0 kPa a 18,0 kPa)
Rango de medición diastólica, adulto/niño
  • 10 mmHg a 220 mmHg (1,3 kPa a 29,3 kPa)
Rango de medición diastólica, recién nacido
  • 10 mmHg a 110 mmHg (1,3 kPa a 14,7 kPa)
Rango de medición de la PAM, adulto/niño
  • 20 mmHg a 235 mmHg (2,7 kPa a 31,3 kPa)
Rango de medición de la presión arterial media (PAM), recién nacido
  • 20 mmHg a 125 mmHg (2,7 kPa a 16,7 kPa)
Precisión, desviación estándar máxima
  • 8 mmHg (1,1 kPa)
Precisión, media de error
  • ±5 mmHg (±0,7 kPa)
Rango de frecuencia de pulso
  • 40 bpm a 240 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±5 bpm o ±5 %, lo que sea mayor
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
Rango de medición
  • 0 - 100 %
Precisión
  • 70 % a 100 %, depende del sensor; 0 al 69 %, no especificado
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Rango de frecuencia de pulso
  • 30 bpm a 300 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±2 bpm o ±2 %, lo que sea mayor
Índice de perfusión
Respiración (RESP)
Respiración (RESP)
Método de medición
  • Impedancia torácica
Rango de medición
  • 0 rpm a 150 rpm
Precisión
  • 0 rpm a 120 rpm: ±1 rpm; 121 rpm a 150 rpm: ±2 rpm
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Precisión indefinida
Selección de ganancias
  • x 1/2, x 1, x 2
Alarma de apnea
  • Sí, 10 a 60 s
Modo de trabajo
  • Automático o manual (umbral)
Derivación del RESP
  • RA-LL
Temperatura (TEMP, 2 canales)
Temperatura (TEMP, 2 canales)
Rango de medición
  • 0 a 50 ℃ (32 ℉ a 122 ℉)
Resolución
  • 0,1 ℃ (0,2 ℉)
Precisión
  • ±0,1 ℃ (±0,2 ℉) (sin sensor)
Unidades
  • ℃/℉
Tiempo mínimo de medición
  • Sonda de superficie cutánea acoplable: &lt; 10 minutos Sonda esofágica/rectal: &lt; 2 minutos
Capnografía (etCO2, opcional)
Capnografía (etCO2, opcional)
Método
  • Microstream, absorción infrarroja (Oridion)
Parámetros
  • awRR, etCO₂, inCO₂
Rango de medición
  • 0 a 99 mmHg (0 kPa a 13,2 kPa)
Precisión+C781, 0 a 38 mmHg (0 kPa a 5,1 kPa)
  • ±2 mmHg (±0,28 kPa)
Precisión, 39 mmHg a 99 mmHg (5,2 kPa a 13,2 kPa)
  • ± (5 % de lectura + 0,08 % por cada 1 mmHg (0,13 kPa) por encima de 38 mmHg (5,1 kPa)
Rango de awRR
  • 0 a 150 rpm
precisión de awRR, 3 rpm a 70 rpm
  • ±1 rpm
Precisión de awRR, 71 rpm a 120 rpm
  • ±2 rpm
Precisión de awRR, 121 rpm a 150 rpm
  • ±3 rpm
Presión arterial invasiva (IBP, 2 canales, opcional)
Presión arterial invasiva (IBP, 2 canales, opcional)
Parámetros
  • SIS/DIA/PAM/Frecuencia del pulso
Rango de medición
  • -50 a 400 mmHg (-6,6 kPa a 53,3 kPa)
Precisión
  • ±4 mmHg (0,53 kPa) o ±4 % de lectura, lo que sea mayor
Velocidad de forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolución
  • 1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
  • mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidad del transductor
  • 5 uV/V/mmHg
Rango de frecuencia de pulso
  • 30 bpm a 254 bpm
Precisión de la frecuencia del pulso
  • ±2 bpm o el 2 %, lo que sea mayor
Tasa de muestreo
  • 62,5 muestras por segundo
Grabadora (opcional)
Grabadora (opcional)
Tipo
  • Grabadora térmica incorporada, 3 canales
Modo de impresión
  • Grabación en tiempo real, grabación cronometrada, grabación activada por alarma
Velocidad de impresión
  • Automático, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Pantalla
Pantalla
Tipo
  • LCD color TFT, 4:3
Tamaño
  • 10.4+611:631"
Resolución
  • 800 x 600 píxeles
Canales
  • Máximo de 11 canales (ajuste automático de la altura del canal de forma de onda)
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
Entrada de alimentación de CA
  • 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Batería
  • Batería recargable de iones de litio Máximo de 2,5 horas de monitoreo continuo
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
Peso neto
  • Aprox. 3,5 kg sin la batería
Dimensiones (a x p x h)
  • 316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 in x 10,5 in x 5,2 in)
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Normas de seguridad
  • IEC 60601-1-2:2014
Entorno electromagnético
  • IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de calidad
  • Certificación ISO9001 e ISO13485, marcado CE según la Directiva 93/42/CEE del Consejo
A prueba de agua
  • IPX1
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
  • 1600- Datos NBP, gráfico de tendencia de 1200 horas, ECG 1 de divulgación completa de 120 minutos, 200 - eventos de alarma y arritmia
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa
  • Salida analógica de ECG Salida VGA Llamada del personal de enfermería LAN USB
Gasto cardíaco (opcional)
Gasto cardíaco (opcional)
Método de medición
  • Termodilución del corazón derecho
Rango de medición
  • 0,1 l/min a 20,0 l/min
Precisión de mediciones
  • 0,2 l/min o 10 %, lo que sea mayor
Rango de temperatura de la sangre
  • 27 ℃ a 43 ℃ (80,6 ℉ a 109,4 ℉)
Precisión de la temperatura de la sangre
  • ±0,1 ℃
Temperatura de inyección
  • 0 ℃ a 27 ℃ (32 ℉ a 80,6 ℉)

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