Términos de búsqueda
Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Ver producto
Ver producto
Ver producto
El diseño de la almohadilla oronasal DreamWear, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas, especialmente en el puente nasal.¹
Ver producto
El diseño de la almohadilla nasal DreamWear se ajusta debajo de la nariz, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas.
Ver producto
Su ingenioso diseño bajo la nariz deja el rosto descubierto ofreciendo máxima comodidad, libertad de movimiento y la posibilidad de dormir en la posición más cómoda. DreamWear es diferente a todas las demás mascarillas.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísChile (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.