Términos de búsqueda

DreamWear

Mascarilla nasal de mínimo contacto

Buscar productos similares

Su ingenioso diseño bajo la nariz deja el rosto descubierto ofreciendo máxima comodidad, libertad de movimiento y la posibilidad de dormir en la posición más cómoda. DreamWear es diferente a todas las demás mascarillas.

Información importante sobre las instrucciones y etiquetado de mascarillas
Características
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.
  • Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
Ver todas las características
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.

Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

DreamWear es una gran opción para aquellos que quieren la conexión del tubo en la parte superior del cabezal y fuera del campo de visión.
  • * Cuestionario de 2015 sobre las preferencias de los usuarios de Philips, datos de archivo
  • ¹ La mascarilla no entra en contacto directo con el puente ni los orificios nasales.
  • ²·³ Cuestionario de 2015 sobre las preferencias de los usuarios de Philips, datos de archivo.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.