Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.