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Ingenia RM-RT

Plataforma de simulación de RM

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Ingenia MR-RT satisface las necesidades específicas de radioterapia (RT) al ofrecer imágenes de RM de alta calidad adquiridas en la posición de tratamiento con RT. La RMN se integra sin dificultades mediante una solución integral que considera el flujo de trabajo completo, aun para los casos de simulación exclusivamente con RM

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Características
Impulsa la precisión de la radioterap... || Imaging in the treatment posit

Impulsa la precisión de la radioterapia

Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles. Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.

Impulsa la precisión de la radioterapia

Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles. Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.

Impulsa la precisión de la radioterapia

Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles. Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.
Mejore la adquisición de imágenes par... || KBA2

Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.

Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.

Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
Plataforma de RMN excepcional para el... || Imaging in the treatment posit

Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.

Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.

Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Conserve los estándares elevados || KBA2

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Posición con precisión || Imaging in the treatment posit

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Configuración sencilla y flexible || Imaging in the treatment posit

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Observe con claridad en la planificac... || Imaging in the treatment posit

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.
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  • Mejore la adquisición de imágenes par... || KBA2
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Impulsa la precisión de la radioterapia

Ya sea para la radioterapia (RT) con haces externos o braquiterapia, la integración de la adquisición de imágenes de la RM en la planificación basada en la TC puede aprovechar el poder de la RMN y transformar el manejo de los pacientes. Gracias al contraste excelente del tejido blando que ofrece la RMN, se pueden observar claramente el tumor y los órganos en riesgo. De modo que puede respaldar la precisión en la delineación y el diseño de los mejores planes de tratamiento posibles. Imagen de cortesía del sistema William Beaumont Health System, Detroit, EE.UU.

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Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.

Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.

Mejore la adquisición de imágenes para la cabeza y el cuello

La solución delgada e integrada Ingenia MR-RT CouchTop lo hace posible. Mediante una solución de bobina exclusiva² que combina con inteligencia una serie de bobinas dStream, Ingenia MR-RT permite un incremento del 75% en la Relación Señal-Ruido (SNR) en la adquisición de imágenes cervicales (promedio, típica)³ para la simulación mediante RM.
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Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.

Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.

Plataforma de RMN excepcional para el tratamiento oncológico con radiación

Ingenia MR-RT apunta a la excelencia clínica con imágenes de calidad de vanguardia y alta precisión geométrica gracias a la arquitectura dStream, la alta linealidad de los gradientes y la funcionalidad de la Corrección de la Distorsión de los Gradientes en 3D. Esta plataforma le permite implementar tratamientos relacionados con la RM, como la simulación de RM, la simulación exclusivamente con RM, braquiterapia guiada por imagen de RNM y monitoreo de seguimiento.
Conserve los estándares elevados || KBA2

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.

Conserve los estándares elevados

Tenga en cuenta que puede confiar en el rendimiento de la RMN. Evalúe la fidelidad geométrica en un campo de visión amplio con el paquete de Cuantificación Avanzada (QA) listo para usar. Adaptado a la planificación de la RT, incluye un software de análisis y fantoma exclusivo. Como la mayoría de los pasos están completamente automatizados, puede realizar evaluaciones volumétricas de rutina de modo eficiente y reiterado desde la propia consola de la RNM.
Posición con precisión || Imaging in the treatment posit

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.

Posición con precisión

Los planes de radioterapia de elevada especificidad se basan en el posicionamiento reproducible de los pacientes en la posición del tratamiento. Exclusiva de Philips, la tecnología integrada MR-RT CouchTop libera espacio dentro del orificio del imán a la vez que mejora la Relación Señal-Ruido (SNR) mediante el acercamiento de los pacientes a la bobina posterior¹. Completa con indexación, la tecnología CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización compatibles con la RMN de los proveedores principales.
Configuración sencilla y flexible || Imaging in the treatment posit

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.

Configuración sencilla y flexible

El Soporte de la Bobina Anterior posibilita la configuración sencilla y flexible de la bobina con amplio orificio de acceso y espacio para la inmovilización de los pacientes. El soporte puede inclinarse con facilidad por un solo operador, de modo de acercar la bobina al paciente, para optimizar la Relación Señal-Ruido (SNR) sin necesidad de establecer contacto con el contorno corporal del paciente.
Observe con claridad en la planificac... || Imaging in the treatment posit

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.

Observe con claridad en la planificación del tratamiento

Disfrute de la obtención de una calidad de imágenes excelente y constante, para diversos tipos de anatomías. Las disposiciones versátiles de las bobinas dStream operan en forma conjunta con ExamCards, de modo personalizado, para la realización de la RT para producir imágenes de alto contraste con alta fidelidad geométrica. Ejecute con celeridad protocolos completos de imágenes de la próstata, la pelvis femenina, el cerebro, la cabeza y la columna vertebral.

Documentación

Hoja de información técnica (1)

Hoja de información técnica

Folleto (2)

Folleto

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Hoja de información técnica (1)

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Folleto (2)

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Especificaciones

Adquisición de imágenes
Adquisición de imágenes
Solidez del campo
  • Ingenia 1.5T & 3.0T
Dimensiones del orificio
  • 70 cm
Exactitud de la adquisición de imágenes geométricas
  • ≤ 1 mm pulgadas Ø 32 cm volumen (típico)
Disposición de las bobinas
  • Disposiciones flexibles de la Bobina FlexCoils, la Bobina Posterior y la Bobina Anterior FlexCoverage, todas ellas mediante arquitectura digital, para un amplio rango de aplicaciones de la RT
ExamCards exclusivas de RT para
  • Cerebro, cabeza y cuello, próstata, pelvis femenina, pelvis general y columna
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
  • La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Indexación
  • estándar 14-cm
Medidas:
  • Longitud: 248 cm; Ancho: 63 cm para brindar soporte a pacientes de gran tamaño y libertad en el posicionamiento de los pacientes
Peso
  • Aproximadamente 10 kg
Otros accesorios
  • La tecnología MR-RT CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización y posicionamiento compatible con la RM; ej. máscaras termoplásticas y placas base. Pueden solicitarse directamente mediante terceros proveedores: CIVCO, Orfit y QFix.
Accesorios incluidos
  • Barra de indexación S, barra de indexación L, montaje de pared para almacenamiento
Montaje directo
  • CouchTop permite el montaje directo del cabezal Tipo S y máscaras para hombros, cuello y cabeza
Paquete de análisis geométrico de la GC
Paquete de análisis geométrico de la GC
Diseño de fantoma
  • Espaciado de la rejilla: 25 mm, el sujetador del fantoma permite la colocación del fantoma en tres orientaciones (axial, coronal, sagital)
Volumen de análisis de la GC
  • 50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH) *efectivo, FOV tabla anterior: 30 cm
Software de GC
  • Se ejecuta desde la consola de RM. Para evaluaciones multicapa en 2D. Ofrece el mapa del contorno de precisión geométrica en las imágenes de RM.
Soporte de la Bobina Anterior
Soporte de la Bobina Anterior
Diseño para el soporte de bobinas
  • El Soporte de la Bobina Anterior espacioso y ligero soporta la Bobina Anterior y su formato sigue las dimensiones del orificio para maximizar el ajuste del paciente. Presenta altura ajustable y puede inclinarse para acercar la bobina a cada paciente individual.
Rango de ajuste de altura
  • 15-35,5 cm entre MR-RT CouchTop y la Bobina Anterior, ajustable en cada lado
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Tipo
  • LAP DORADOnova MR3T compatible, láser rojo o verde
Rango de ancho permitido
  • 3,83 - 4,50 m
Fantoma láser
  • Aquarius (LAP) con calibración ExamCard
Simulación exclusivamente con RM
Simulación exclusivamente con RM
Compatibilidad
  • Ingenia MR-RT 1.5T y 3.0T
Protocolo de adquisición de imágenes
  • La tecnología ExamCard exclusiva ofrece secuencias de imágenes MRCAT en 3D en relación con información fuente, información anatómica para delineación (T2W) y visualización de marcador prostático
Generación de imágenes MRCAT
  • En paralelo a la adquisición de imágenes, el post-procesamiento de imágenes incorporadas realiza una clasificación de tejidos automática y una asignación de densidad aparente.
Autosegmentación
  • Cinco clasificaciones diferentes: agua, grasa, tejido óseo esponjoso, tejido óseo cortical y aire
Exportación a sistemas de planificación de tratamiento
  • Las imágenes MRCAT cumplen con las normas DICOM y pueden exportarse, como ocurre con las imágenes de TC, para el mantenimiento de los sistemas de planificación de tratamiento, incluidos Pinnacle³, Eclipse y Monaco.
Adquisición de imágenes
Adquisición de imágenes
Solidez del campo
  • Ingenia 1.5T & 3.0T
Dimensiones del orificio
  • 70 cm
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
  • La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Indexación
  • estándar 14-cm
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Adquisición de imágenes
Adquisición de imágenes
Solidez del campo
  • Ingenia 1.5T & 3.0T
Dimensiones del orificio
  • 70 cm
Exactitud de la adquisición de imágenes geométricas
  • ≤ 1 mm pulgadas Ø 32 cm volumen (típico)
Disposición de las bobinas
  • Disposiciones flexibles de la Bobina FlexCoils, la Bobina Posterior y la Bobina Anterior FlexCoverage, todas ellas mediante arquitectura digital, para un amplio rango de aplicaciones de la RT
ExamCards exclusivas de RT para
  • Cerebro, cabeza y cuello, próstata, pelvis femenina, pelvis general y columna
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Diseño
  • La camilla delgada plana para pacientes es una camilla exclusiva MR-RT CouchTop para RT, no un recubrimiento, para la toma de imágenes de pacientes en posición de tratamiento con radioterapia.
Indexación
  • estándar 14-cm
Medidas:
  • Longitud: 248 cm; Ancho: 63 cm para brindar soporte a pacientes de gran tamaño y libertad en el posicionamiento de los pacientes
Peso
  • Aproximadamente 10 kg
Otros accesorios
  • La tecnología MR-RT CouchTop comprende una variedad de accesorios de inmovilización y posicionamiento compatible con la RM; ej. máscaras termoplásticas y placas base. Pueden solicitarse directamente mediante terceros proveedores: CIVCO, Orfit y QFix.
Accesorios incluidos
  • Barra de indexación S, barra de indexación L, montaje de pared para almacenamiento
Montaje directo
  • CouchTop permite el montaje directo del cabezal Tipo S y máscaras para hombros, cuello y cabeza
Paquete de análisis geométrico de la GC
Paquete de análisis geométrico de la GC
Diseño de fantoma
  • Espaciado de la rejilla: 25 mm, el sujetador del fantoma permite la colocación del fantoma en tres orientaciones (axial, coronal, sagital)
Volumen de análisis de la GC
  • 50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH) *efectivo, FOV tabla anterior: 30 cm
Software de GC
  • Se ejecuta desde la consola de RM. Para evaluaciones multicapa en 2D. Ofrece el mapa del contorno de precisión geométrica en las imágenes de RM.
Soporte de la Bobina Anterior
Soporte de la Bobina Anterior
Diseño para el soporte de bobinas
  • El Soporte de la Bobina Anterior espacioso y ligero soporta la Bobina Anterior y su formato sigue las dimensiones del orificio para maximizar el ajuste del paciente. Presenta altura ajustable y puede inclinarse para acercar la bobina a cada paciente individual.
Rango de ajuste de altura
  • 15-35,5 cm entre MR-RT CouchTop y la Bobina Anterior, ajustable en cada lado
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Sistema de posicionamiento láser externo opcional
Tipo
  • LAP DORADOnova MR3T compatible, láser rojo o verde
Rango de ancho permitido
  • 3,83 - 4,50 m
Fantoma láser
  • Aquarius (LAP) con calibración ExamCard
Simulación exclusivamente con RM
Simulación exclusivamente con RM
Compatibilidad
  • Ingenia MR-RT 1.5T y 3.0T
Protocolo de adquisición de imágenes
  • La tecnología ExamCard exclusiva ofrece secuencias de imágenes MRCAT en 3D en relación con información fuente, información anatómica para delineación (T2W) y visualización de marcador prostático
Generación de imágenes MRCAT
  • En paralelo a la adquisición de imágenes, el post-procesamiento de imágenes incorporadas realiza una clasificación de tejidos automática y una asignación de densidad aparente.
Autosegmentación
  • Cinco clasificaciones diferentes: agua, grasa, tejido óseo esponjoso, tejido óseo cortical y aire
Exportación a sistemas de planificación de tratamiento
  • Las imágenes MRCAT cumplen con las normas DICOM y pueden exportarse, como ocurre con las imágenes de TC, para el mantenimiento de los sistemas de planificación de tratamiento, incluidos Pinnacle³, Eclipse y Monaco.
  • ¹ En comparación con la solución de recubrimiento
  • ² Esta solución de bobina para la cabeza y el cuello se encuentra disponible para determinadas versiones de software. Sírvase verificarlo con su representante local de Philips.
  • ³ En comparación con la solución de Philips con recubrimiento y sin bobinas flexibles
  • *No se pretende que pueda accederse al presente sitio Web en los EE.UU.
  • **La simulación exclusivamente con RM todavía no cuenta con el marcado CE.

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