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Hemodynamic Extension

Extensión de medición

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La extensión hemodinámica ofrece una forma compacta y flexible de ampliar las capacidades de medición para incluir presión invasiva, temperatura y gasto cardíaco. Esta extensión se puede conectar directamente al dispositivo anfitrión (módulos de medición múltiple IntelliVue compatibles y monitores de pacientes) y envía las ondas medidas, los valores numéricos y las alertas a un monitor anfitrión IntelliVue conectado.

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Características
Potencia

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

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Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95 % de HR (sin condensación)
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90 % de HR (sin condensación)
Rango de altitud de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altitud de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pies
Protección de entrada
  • IP32 (en posición horizontal)
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
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Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95 % de HR (sin condensación)
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90 % de HR (sin condensación)
Rango de altitud de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altitud de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pies
Protección de entrada
  • IP32 (en posición horizontal)

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