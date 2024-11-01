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IntelliSpace cardiovascular

Solución de gestión de información e imágenes multimodales

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El diseño de IntelliSpace Cardiovascular agiliza el flujo de trabajo y mejora el rendimiento operativo en el área de la atención cardiovascular.

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Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.

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La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.

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Herramientas inteligentes de fácil acceso
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Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.

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Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
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El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.

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La guía de diagnóstico le advierte en caso de omisiones y datos contradictorios, y le indica que revise o corrija sus interpretaciones, lo que genera informes más precisos y confiables.

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Especificaciones

WEBserver
WEBserver
CPU, n.º de clientes &lt;gt/>25
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 4, 8 para más de 10 clientes
RAM
  • 16 GB mínimo, 32 GB recomendado
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, registro
  • Debe ser igual al servidor de IntelliSpace Cardiovascular¹
Tipo de almacenamiento
  • Debe ser igual al servidor de IntelliSpace Cardiovascular
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • Por conexión de cliente 100 IOPS
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
  • Recomendado
Fuentes de alimentación redundantes
  • Recomendado
Servidor de prueba²
Servidor de prueba²
CPU, n.º de clientes &lt;lt/> 5
  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 2, recomendado 4
RAM
  • 8 GB mínimo, 16 GB recomendado
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, partición de datos
  • 100 GB mínimo en hardware Raid 1
Tamaño personalizado
  • 10 GB mínimo, se puede ampliar en función del uso
Tipo de almacenamiento
  • N/C (no se necesita redundancia)
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • N/C (no se utiliza para pruebas de rendimiento)
Archivo, Sistema NAS duplicado
  • Opcional
Archivo, archivo DICOM
  • Opcional
Archivo, archivo en SAN
  • Opcional
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Fuentes de alimentación redundantes
  • N/C (no se necesita redundancia)
Hardware del cliente: solo entorno cero huella
Hardware del cliente: solo entorno cero huella
CPU
  • Mínimo, doble núcleo 1,2 GHz o superior
RAM
  • 1 GB libre
Gráficos (tamaño y resolución)
  • 10” con un mínimo de 1024 x 768
Red
  • Mínimo de 54 Mbps, inalámbrico
Sistema operativo
  • Windows 10 (Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 o x64) (versión Ultimate, Enterprise y Professional)
Navegador de clientes
  • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 o superior, Apple Safari 9.0
Servidor de análisis avanzado
Servidor de análisis avanzado
CPU, n.º de clientes &lt;lt/> 5
  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
CPU, n.º de clientes &lt;gt/> 5
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 4
RAM
  • 16 GB mínimo
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, partición de datos
  • 100 GB mínimo en hardware Raid 1
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Fuentes de alimentación redundantes
  • Recomendado
Hardware del cliente: cliente pesado
Hardware del cliente: cliente pesado
CPU
  • Mínimo, Intel Core2 Duo 1.86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz 8 MB de caché, 4 núcleos) recomendado
RAM
  • 4 GB mínimo, 8 GB recomendado
Gráficos (tamaño y resolución)
  • Mínimo 1280 x 1024
Resolución de gráficos para uso en electrofisiología (EP)
  • Vertical 1200 píxeles
Tarjeta de video
  • nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 por monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 por monitor
Almacenamiento
  • 64 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación y el almacenamiento de imágenes
Red
  • 100 Mbit mínimo, 1 Gbit recomendado
Pantallas de diagnóstico
  • Obligatorio, se recomiendan dos monitores color Barco de 2 MP
Sistema operativo
  • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 o x64) (versión Ultimate, Enterprise y Professional)
Navegador de clientes
  • Internet Explorer 10 con Windows 7 Internet Explorer 11 con Windows 7 y Windows 10 Google Chrome 53 o superior, Apple Safari 9.0
Servidor ISCV
  • Microsoft .Net Framework 4.5.2
Clientes ISCV
  • Versión mínima Microsoft .Net Framework 4.0 (4.5.2 también es compatible)
Salida DVI
  • Necesario para la integración con Allura
Servidor de la aplicación
Servidor de la aplicación
CPU, n.º de clientes &lt;lt/> 5
  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
CPU, n.º de clientes &lt;gt/> 5
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
CPU, n.º de clientes &lt;gt/> 25
  • Dos Xeon E5-2620 o superior y un servidor web exclusivo
vCPU
  • Mínimo 4
RAM
  • 16 GB mínimo, 32 GB recomendado
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, partición de datos
  • 100 GB mínimo en hardware Raid 1
Almacenamiento, registro
  • 1 TB mínimo, 2 TB recomendado
Tipo de almacenamiento
  • Conjunto de hardware Raid 5 + hot-spare
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • Por conexión de cliente 250 IOPS
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • Por conexión de modalidad 100 IOPS
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • Otras 100 IOPS por conexión
Almacenamiento, copia de seguridad externa
  • Obligatorio
Archivo, Sistema NAS duplicado
  • Recomendado
Archivo, archivo DICOM
  • Compatible
Archivo, archivo en SAN
  • Recomendado
Red, 1 Gbps
  • Mínimo&lt;lt/> 5 clientes simultáneos
Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
  • Recomendado&lt;gt/> 5 clientes simultáneos
Fuentes de alimentación redundantes
  • Recomendado
Sistema operativo
  • Windows Server 2012 R2 (64 bit), ediciones Standard, Enterprise Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versión Standard y Enterprise)
Software de base de datos
  • SQL Server 2014 SP2 (con Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
WEBserver
WEBserver
CPU, n.º de clientes &lt;gt/>25
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 4, 8 para más de 10 clientes
Servidor de prueba²
Servidor de prueba²
CPU, n.º de clientes &lt;lt/> 5
  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 2, recomendado 4
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WEBserver
WEBserver
CPU, n.º de clientes &lt;gt/>25
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 4, 8 para más de 10 clientes
RAM
  • 16 GB mínimo, 32 GB recomendado
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, registro
  • Debe ser igual al servidor de IntelliSpace Cardiovascular¹
Tipo de almacenamiento
  • Debe ser igual al servidor de IntelliSpace Cardiovascular
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • Por conexión de cliente 100 IOPS
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Red, varios enlaces ascendentes de 1 Gbps
  • Recomendado
Fuentes de alimentación redundantes
  • Recomendado
Servidor de prueba²
Servidor de prueba²
CPU, n.º de clientes &lt;lt/> 5
  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 2, recomendado 4
RAM
  • 8 GB mínimo, 16 GB recomendado
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, partición de datos
  • 100 GB mínimo en hardware Raid 1
Tamaño personalizado
  • 10 GB mínimo, se puede ampliar en función del uso
Tipo de almacenamiento
  • N/C (no se necesita redundancia)
Ancho de banda de almacenamiento (simultáneo)
  • N/C (no se utiliza para pruebas de rendimiento)
Archivo, Sistema NAS duplicado
  • Opcional
Archivo, archivo DICOM
  • Opcional
Archivo, archivo en SAN
  • Opcional
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Fuentes de alimentación redundantes
  • N/C (no se necesita redundancia)
Hardware del cliente: solo entorno cero huella
Hardware del cliente: solo entorno cero huella
CPU
  • Mínimo, doble núcleo 1,2 GHz o superior
RAM
  • 1 GB libre
Gráficos (tamaño y resolución)
  • 10” con un mínimo de 1024 x 768
Red
  • Mínimo de 54 Mbps, inalámbrico
Sistema operativo
  • Windows 10 (Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 o x64) (versión Ultimate, Enterprise y Professional)
Navegador de clientes
  • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 o superior, Apple Safari 9.0
Servidor de análisis avanzado
Servidor de análisis avanzado
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  • Mínimo, Single Xeon E5-2620 o superior
CPU, n.º de clientes &lt;gt/> 5
  • Dos Xeon E5-2620 o superior
vCPU
  • Mínimo 4
RAM
  • 16 GB mínimo
Almacenamiento, partición del sistema operativo
  • 64 GB en hardware Raid 1
Almacenamiento, partición de datos
  • 100 GB mínimo en hardware Raid 1
Red, 1 Gbps
  • Mínimo
Fuentes de alimentación redundantes
  • Recomendado
Hardware del cliente: cliente pesado
Hardware del cliente: cliente pesado
CPU
  • Mínimo, Intel Core2 Duo 1.86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz 8 MB de caché, 4 núcleos) recomendado
RAM
  • 4 GB mínimo, 8 GB recomendado
Gráficos (tamaño y resolución)
  • Mínimo 1280 x 1024
Resolución de gráficos para uso en electrofisiología (EP)
  • Vertical 1200 píxeles
Tarjeta de video
  • nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 por monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 por monitor
Almacenamiento
  • 64 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación y el almacenamiento de imágenes
Red
  • 100 Mbit mínimo, 1 Gbit recomendado
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  • Obligatorio, se recomiendan dos monitores color Barco de 2 MP
Sistema operativo
  • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 o x64) (versión Ultimate, Enterprise y Professional)
Navegador de clientes
  • Internet Explorer 10 con Windows 7 Internet Explorer 11 con Windows 7 y Windows 10 Google Chrome 53 o superior, Apple Safari 9.0
Servidor ISCV
  • Microsoft .Net Framework 4.5.2
Clientes ISCV
  • Versión mínima Microsoft .Net Framework 4.0 (4.5.2 también es compatible)
Salida DVI
  • Necesario para la integración con Allura
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  • Mínimo 4
RAM
  • 16 GB mínimo, 32 GB recomendado
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  • Otras 100 IOPS por conexión
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  • Obligatorio
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  • Recomendado
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  • Compatible
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  • Mínimo&lt;lt/> 5 clientes simultáneos
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  • Recomendado&lt;gt/> 5 clientes simultáneos
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Sistema operativo
  • Windows Server 2012 R2 (64 bit), ediciones Standard, Enterprise Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versión Standard y Enterprise)
Software de base de datos
  • SQL Server 2014 SP2 (con Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
  • *El usuario es quien debe garantizar que se cumplan los requisitos de red de Philips (como rendimiento, VPN) para IntelliSpace Cardiovascular.

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