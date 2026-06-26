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Plancha de vapor con tres posiciones de vaporizador, suela de aluminio, función Calc-Clean y de spray integradas.

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  • 26 June 2026

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