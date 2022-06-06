Descontinuado
Máxima potencia de vapor, 25%* menos consumo de energía.
La innovadora función de esta plancha a vapor de Philips le garantiza un 100% de potencia de vapor para eliminar bien las arrugas. Al mismo tiempo, ahorra un 25%* de energía automáticamente porque reduce el exceso de vapor. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.
2400 W
Supervapor de 130 g
ECO
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.
El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.
Premios
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
06/06/2022
Peru
Me encanta
Entre para ver si aún lo producen en vista que lo tengo 7 años y nunca se pegó
Ventajas
No sé pega
Contras
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-06-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-06-06
jlac08
30/01/2015
Peru
posee buenas caracteristicas pero le falta en cuanto diseño para limpiar cuando se llena de sarro
el problema es como sacar el sarrocuando se obtura los agujeros internos por donde entra el agua.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor
Hasta un 25% de ahorro energético basado en IEC 603311, en comparación con RI3320 en el ajuste máximo