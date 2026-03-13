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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips EcoCare Steam iron GC3720/02 - English (US)

  • PDF archivo, 25.7 kB
  • 13 March 2026

La innovadora función de esta plancha a vapor de Philips le garantiza un 100% de potencia de vapor para eliminar bien las arrugas. Al mismo tiempo, ahorra un 25%* de energía automáticamente porque reduce el exceso de vapor. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.

  • PDF archivo
  • 29 September 2026

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