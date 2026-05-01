Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.