Esterilizador y secador de biberones
Premium
La esterilización con Philips Avent es delicada, eficaz y no incluye sustancias químicas. Cada esterilizador utiliza nada más ni nada menos que el poder del vapor puro para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.
Toma solo 40 minutos preparar los biberones para la próxima comida de su bebé. Después de una potente esterilización con vapor, un chorro de aire filtrado seca las botellas y los accesorios, lo que las deja listas para su uso instantáneo.
Nuestra nueva bandeja para goteo protege la placa de calefacción de las gotas de leche y reduce la posibilidad de que se produzcan olores desagradables.
4.8
de 5
17
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Patito8
18/04/2024
España
Comprador verificado
Seguridad ante todo
Es un producto que es acierto seguro, porque es un plus a la hora de limpiar tus biberones, tetinas y chupetes.
Ventajas
Su eficacia
Contras
Hay que secarlo muy bien. Para que te dure mucho tiempo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Entrebibis
08/12/2021
España
Comprador verificado
Encantados
Estamos encantados con el esterilizador, que también seque es genial, deja los biberones como nuevos. También se pueden esterilizar chupetes y otros accesorios como por ejemplo del extractor de leche, etc.
Ventajas
Todo.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Mrpb
17/11/2021
España
Muy recomendable
Fácil manejo a la hora de utilizarlo, muy practico y sencillo utilizarlo. La capacidad es ideal y la función secado nos ha encantado. En 1 horita tenemos todo esterilizado y secado, listo para volver a utilizarlo
Ventajas
calidad practio y funcional
Contras
un poco grande, pero dimensiones necesarias y normales para este tipo de productos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.
Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición