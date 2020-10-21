Descontinuado
Asistencia técnica
SCF683/07
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Debo utilizar el anillo adaptador en el biberón Classic?
¿De qué material está hecho el biberón Philips Avent?
¿Por qué no se proporcionan discos selladores con los biberones AVENT de Philips?
¿La gama Classic es compatible con el resto de los productos de Avent?
¿Qué hace que los biberones sean anticólicos?
¿Qué ventajas ofrecen los biberones de Philips Avent?
¿Por qué el biberón no es transparente?
¿Es reciclable este producto?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips Avent en el congelador?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?