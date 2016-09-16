en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
2 piezas
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.8
de 5
16
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Cumple la función anticolico
Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
Dani788
15/06/2022
Argentina
Excelente producto
Fácil de usar y práctico. Justo lo que necesitaba!
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
sept9
14/06/2022
Argentina
Reseña
Excelente producto, de muy fácil uso y portabilidad. Me encanta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF631/27 Tetina anticólicos
Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE