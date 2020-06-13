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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Philips AventTetina anticólicos

SCF634/27

4.8
| (20) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia la mamadera y lejos de la pancita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo rápido

  • 6m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

20

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

13/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Me encantan. Muy duradera, fáciles de limpiar, mi hija la acepto muy bien, además que son anti cólicos. Me encantan

Ventajas

Me encantan..lo.mejor que previenenos cólicos. A lo hija le encantan y son fáciles de lavar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

22/09/2020

Central América

Central América

Muy buena duraccion!

El producto cumple con el claim de anticolico y también tiene buena duraccion!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

15/05/2012

España

España

Este producto es excelente

Excelente producto, durabilidad y confiabilidad lo recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF634/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE