en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
2 piezas
Tetina de flujo medio
3 m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
5.0
de 5
21
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ant7
26/10/2020
Central América
Buen producto
Practico para mantener la higiene del biberon me gusta
Ventajas
Estupendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
lrmendez
26/10/2020
Central América
¿Qué usaban antes las madres?
Considero que este producto funciona de maravilla, pues es práctico y muy útil.
Ventajas
Muy fácil de limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
AlexRod21
26/10/2020
Central América
Saludables para mi bebé
Me parece un excelente producto ya que es libre de BPA
Ventajas
Su diseño, ergonomía y material no toxico
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otros biberones de la competencia.
Se ha comprobado que el diseño de la tetina evita que la tetina se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE