ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

Philips AventTetina anticólicos

SCF633/27

5
| (21) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para una alimentación ininterrumpida. El aire circula por el biberón y evita que entre a la pancita del bebé. La textura acanalada evita que la tetina se contraiga y reduce las interrupciones en la alimentación y posibles molestias.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo medio

  • 3 m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

21

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

26/10/2020

Central América

Central América

Buen producto

Practico para mantener la higiene del biberon me gusta

Ventajas

Estupendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

¿Qué usaban antes las madres?

Considero que este producto funciona de maravilla, pues es práctico y muy útil.

Ventajas

Muy fácil de limpiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

Saludables para mi bebé

Me parece un excelente producto ya que es libre de BPA

Ventajas

Su diseño, ergonomía y material no toxico

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otros biberones de la competencia.

  2. Se ha comprobado que el diseño de la tetina evita que la tetina se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE