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Descontinuado

Auriculares supraurales inalámbricos con micrófono

SHB3075WT/00

3.3

| (47) Opiniones

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Roja
Roja

Sentí los graves de BASS+

Los auriculares Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y compacto. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: auriculares inalámbricos Bluetooth para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.

Ver todos los beneficios

Sentí los graves de BASS+

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.

Controladores de 32 mm

Controladores de 32 mm

Los auriculares BASS+ poseen controladores de parlante de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.

Los auriculares y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Los auriculares y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

47

Opiniones

15/08/2020

Chile

Chile

muy buen producto

buena calidad de sonido y buena potencia,de echo no los pongo a volumen máximo siempre en 70% o80% cuando viajo en autobus,en la casa los escucho mucho más despacio,buenos bajos y sonidos claros y nítidos,estan fabricados para teléfonos moviles en w10 el sonido tanto en música como para juegos es excelente,pero como micrófono no lo recomiendo mejor tener un micrófono aparte

Ventajas

buen sonido claro y potente,livianos,buena calidad de fabricación

Contras

controles un poco incomodo,no es recomendable para usar su micrófono en w10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Fecha de uso 2020-04-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Fecha de uso 2020-04-14

26/12/2017

Chile

Chile

Este producto es increible

Estos audífonos tienen: -Gran calidad de sonido -Una buena duración de la batería -Espectaculares bajos -Una comodidad muy buena para las orejas y cabeza -Es muy sencillo de usar En resumen estos audífonos son muy buenos y cumplen lo que prometen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Ventajas

comodos

Contras

un poco fragiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Fecha de uso 2023-09-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Fecha de uso 2023-09-08

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