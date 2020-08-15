Descontinuado
SHB3075RD/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.
Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.
3.3
de 5
47
Opiniones
Litoiga
15/08/2020
Chile
muy buen producto
buena calidad de sonido y buena potencia,de echo no los pongo a volumen máximo siempre en 70% o80% cuando viajo en autobus,en la casa los escucho mucho más despacio,buenos bajos y sonidos claros y nítidos,estan fabricados para teléfonos moviles en w10 el sonido tanto en música como para juegos es excelente,pero como micrófono no lo recomiendo mejor tener un micrófono aparte
Ventajas
buen sonido claro y potente,livianos,buena calidad de fabricación
Contras
controles un poco incomodo,no es recomendable para usar su micrófono en w10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Matix132
26/12/2017
Chile
Este producto es increible
Estos audífonos tienen: -Gran calidad de sonido -Una buena duración de la batería -Espectaculares bajos -Una comodidad muy buena para las orejas y cabeza -Es muy sencillo de usar En resumen estos audífonos son muy buenos y cumplen lo que prometen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar