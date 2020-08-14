Descontinuado
SHB3595WT/10
Libertad inalámbrica, sonido potente.
Los audífonos compactos Bluetooth SHB3595 brindan un sonido potente para disfrutar de hasta 6 horas de música inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intraauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental y, al mismo tiempo, su estructura semicerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
2.6
de 5
7
Opiniones
Fab1527
14/08/2020
Argentina
Excelente producto!
Es práctico, fácil de usar, tiene un sonido espectacular!
Ventajas
La practicidad.
Contras
Tiempo de carga de baterías.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2019-07-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2019-07-14
wolfplata
31/03/2022
Argentina
Logré conectarlo con otros dispositivos
Logré conectarlo con otros dispositivos, solo había que dejar el botón de encendido presionado hasta que parpadee Blanco / Azul , allí aparece para que se conecte
Ventajas
se escucha genial
Contras
debieron hacer el uso mas intuidtivo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2021-11-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2021-11-30
ZekroS
02/01/2021
Argentina
Buen producto pero....
No me gusta que tenga interferencias al usarlo con el teléfono la internet disminuye su velocidad casi no se puede usar con los auriculares...
Ventajas
La batería
Contras
Hace interferencia y es incómodo se cae no tiene ganchos
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2020-09-02
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Fecha de uso 2020-09-02