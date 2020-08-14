Descontinuado
SHB3595BK/10
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intraauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido preciso con graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.
2.6
de 5
7
Opiniones
Fab1527
14/08/2020
Argentina
Excelente producto!
Es práctico, fácil de usar, tiene un sonido espectacular!
Ventajas
La practicidad.
Contras
Tiempo de carga de baterías.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
wolfplata
31/03/2022
Argentina
Logré conectarlo con otros dispositivos
Logré conectarlo con otros dispositivos, solo había que dejar el botón de encendido presionado hasta que parpadee Blanco / Azul , allí aparece para que se conecte
Ventajas
se escucha genial
Contras
debieron hacer el uso mas intuidtivo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
ZekroS
02/01/2021
Argentina
Buen producto pero....
No me gusta que tenga interferencias al usarlo con el teléfono la internet disminuye su velocidad casi no se puede usar con los auriculares...
Ventajas
La batería
Contras
Hace interferencia y es incómodo se cae no tiene ganchos
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth
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