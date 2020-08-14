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  • Libertad inalámbrica, sonido potente.
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Descontinuado

3000 seriesAudífonos Bluetooth

SHB3595BK/10

2.6
| (7) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Libertad inalámbrica, sonido potente.
Los audífonos compactos Bluetooth SHB3595 brindan un sonido potente para disfrutar de hasta 6 horas de música inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, sonido potente.

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Intraauditivo

  • 6 horas de tiempo de reproducción

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Los controladores eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido preciso con graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.6

de 5

7

Opiniones

3

14/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto!

Es práctico, fácil de usar, tiene un sonido espectacular!

Ventajas

La practicidad.

Contras

Tiempo de carga de baterías.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth

31/03/2022

Argentina

Argentina

Logré conectarlo con otros dispositivos

Logré conectarlo con otros dispositivos, solo había que dejar el botón de encendido presionado hasta que parpadee Blanco / Azul , allí aparece para que se conecte

Ventajas

se escucha genial

Contras

debieron hacer el uso mas intuidtivo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth

02/01/2021

Argentina

Argentina

Buen producto pero....

No me gusta que tenga interferencias al usarlo con el teléfono la internet disminuye su velocidad casi no se puede usar con los auriculares...

Ventajas

La batería

Contras

Hace interferencia y es incómodo se cae no tiene ganchos

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Audífonos Bluetooth

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