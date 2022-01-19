Descontinuado
Siempre listo
¿Existe algo más útil que los audífonos totalmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans ajustados? Estos audífonos intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
aljocara
19/01/2022
Peru
Comprador verificado
es un muy buen producto
es practico con un precio acequible de calidad y altamente recomendable
Ventajas
precio y calidad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-12-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-12-19