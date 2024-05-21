Descontinuado
TAT2206PK/61
Siempre listo
¿Se te ocurre algo más práctico que unos auriculares inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de un pantalón pitillo? Estos auriculares intraauditivos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un ajuste seguro dentro de la oreja, un sonido excelente y hasta 18 horas de reproducción.
Auriculares con ajuste intraauditivo
Estuche de carga ultrapequeño
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 18 h de reproducción
Con un índice de protección IPX4 y potentes controladores de 6 mm, estos audífonos te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor y te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.
2.5
de 5
19
Opiniones
Enzoch
21/05/2024
Argentina
Los mejores auriculares del mercado
Hola buenas noches quería hacer una consulta hace dos años me compré estos auriculares para mí son los mejores que vienen pero por cosas de la vida perdí el estuche donde los cargaba, quisiera saber si venden el estuche
Ventajas
Muy buen sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-05-20
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-05-20
22/04/2024
Argentina
Excelentes!!! Lo mejor que he probado.
Se conectan solos a cualquier dispositivo que tengo. Excelente calidad de sonido. Perfecta sujeción en los oídos, que más puedo pedir Philips, siempre te sigo eligiendo. Y sigo sorprendiendome en la calidad de los productos que tienen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-03-22
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-03-22
20/09/2023
Argentina
Muy buenos!
Nada que agregar. Era lo que esperaba! Buen sonido y autonomía.
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-08-20
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-08-20