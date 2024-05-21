Descontinuado
TAT2206BK/00
Audífonos con ajuste intrauditivo
Estuche de carga muy pequeño
Protección contra el agua IPX4
Hasta 18 horas de tiempo de reproducción
Con la certificación IPX4 y los potentes controladores de 6 mm, estos auriculares te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier clima. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, resisten la transpiración y te liberarán de la preocupación de quedarte atrapado bajo la lluvia.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.
2.5
de 5
19
Opiniones
Enzoch
21/05/2024
Argentina
Los mejores auriculares del mercado
Hola buenas noches quería hacer una consulta hace dos años me compré estos auriculares para mí son los mejores que vienen pero por cosas de la vida perdí el estuche donde los cargaba, quisiera saber si venden el estuche
Ventajas
Muy buen sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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22/04/2024
Argentina
Excelentes!!! Lo mejor que he probado.
Se conectan solos a cualquier dispositivo que tengo. Excelente calidad de sonido. Perfecta sujeción en los oídos, que más puedo pedir Philips, siempre te sigo eligiendo. Y sigo sorprendiendome en la calidad de los productos que tienen.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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20/09/2023
Argentina
Muy buenos!
Nada que agregar. Era lo que esperaba! Buen sonido y autonomía.
Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos
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