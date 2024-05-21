Gracias por tu consulta. Entiendo que deseas usar dos auriculares Philips al mismo tiempo y que actualmente solo puedes utilizar uno. Aquí te proporciono algunas soluciones que podrían ayudarte: Verifica la compatibilidad de tus auriculares: Asegúrate de que tus auriculares Philips sean compatibles con la función de conexión múltiple. Algunos modelos permiten conectar dos dispositivos Bluetooth simultáneamente. Usa la función de Multi-Point: Paso 1: Empareja el primer dispositivo Bluetooth con tus auriculares. Paso 2: Apaga el Bluetooth del primer dispositivo y también apaga los auriculares. Paso 3: Empareja el segundo dispositivo Bluetooth con los auriculares. Paso 4: Repite el proceso de apagar el Bluetooth del segundo dispositivo y los auriculares. Paso 5: Enciende los auriculares y activa el Bluetooth de uno de los dispositivos. Cuando se conecten, deberías escuchar un aviso de voz en los auriculares. Paso 6: Activa el Bluetooth del otro dispositivo y repite el proceso de conexión. Reinicia los auriculares: A veces, reiniciar los auriculares puede resolver problemas de conexión. Para hacerlo, apaga los auriculares y mantén presionado el botón multifunción en ambos auriculares durante aproximadamente 11 segundos. Usa un divisor Bluetooth: Si tus auriculares no soportan la conexión múltiple, considera usar un divisor Bluetooth. Este dispositivo se conecta a la salida de audio de tu fuente y permite conectar dos auriculares al mismo tiempo. Si después de seguir estos pasos aún tienes problemas, no dudes en contactarnos para obtener más asistencia. Estamos aquí para ayudarte.