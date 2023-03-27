ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal

Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT2236GR/61

2.3

| (19) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Verde
Verde

Estuche supercompacto para un ajuste cómodo.

Estos audífonos realmente inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras te acompañan donde vayas. El estuche de carga cabe en el bolsillo de tus vaqueros pitillo. Los audífonos se colocan en la parte externa del oído, lo que resulta perfecto si no te gusta la sensación de tener las almohadillas de audífono dentro del canal auditivo.

Ver todos los beneficios

Estuche supercompacto para un ajuste cómodo.

  • Audífonos externos

  • Estuche de carga ultrapequeño

  • Protección IPX4 contra el agua

  • Hasta 18 h de reproducción

Controles integrados. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo

Los controles de los audífonos te permiten poner en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Los audífonos están listos para emparejarse en un instante. Una vez emparejados, se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.

Protección IPX4 contra salpicaduras y resistentes al sudor

Con un índice de protección IPX4 y potentes controladores de 12 mm, estos audífonos te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor y te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.

Realiza llamadas con un único auricular. Modo mono

¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

19

Opiniones

27/03/2023

España

España

TAT2236BK

Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2022-09-27

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2022-09-27

07/10/2021

España

España

Muy comodos y ligeros

Debido a mi trabajo los uso para llamadas la mayor parte del día. Son muy cómodos y suenan muy bien. Me han gustado tanto, que los uso para ver series también. La voces suenan altas y claras. Y además pesan muy poco!! No salgo de casa si ellos.

Ventajas

Tamaño y peso

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-07

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-07

06/10/2021

España

España

Exxcelente relación calidad/precio

Llevo una semana con ellos y los he probado con el móvil, mi tv Android, etc..., con un resultado muy satisfactorio. La duración de la batería es de cerca de 6 horas, y te garantizan 12 horas más..., con la cajita de carga que por cierto es muy pequeña y cómoda de llevar en el bolsillo). Cómodos, ligeros, calidad de sonido y emparejamiento bluetooth super fácil, y carga por USB-C (Cable incluido). Compra recomendable al 100%.

Ventajas

Calidad de material, peso, batería.

Contras

Ninguno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-06

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.