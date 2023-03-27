Descontinuado
TAT2236GR/61
Estuche supercompacto para un ajuste cómodo.
Estos audífonos realmente inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras te acompañan donde vayas. El estuche de carga cabe en el bolsillo de tus vaqueros pitillo. Los audífonos se colocan en la parte externa del oído, lo que resulta perfecto si no te gusta la sensación de tener las almohadillas de audífono dentro del canal auditivo.
Audífonos externos
Estuche de carga ultrapequeño
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 18 h de reproducción
Los controles de los audífonos te permiten poner en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Los audífonos están listos para emparejarse en un instante. Una vez emparejados, se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.
Con un índice de protección IPX4 y potentes controladores de 12 mm, estos audífonos te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor y te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.
¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.
2.3
de 5
19
Opiniones
SF JS
27/03/2023
España
TAT2236BK
Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-09-27
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Fecha de uso 2022-09-27
Alberto.B
07/10/2021
España
Muy comodos y ligeros
Debido a mi trabajo los uso para llamadas la mayor parte del día. Son muy cómodos y suenan muy bien. Me han gustado tanto, que los uso para ver series también. La voces suenan altas y claras. Y además pesan muy poco!! No salgo de casa si ellos.
Ventajas
Tamaño y peso
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-07
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Fecha de uso 2021-09-07
ESFL
06/10/2021
España
Exxcelente relación calidad/precio
Llevo una semana con ellos y los he probado con el móvil, mi tv Android, etc..., con un resultado muy satisfactorio. La duración de la batería es de cerca de 6 horas, y te garantizan 12 horas más..., con la cajita de carga que por cierto es muy pequeña y cómoda de llevar en el bolsillo). Cómodos, ligeros, calidad de sonido y emparejamiento bluetooth super fácil, y carga por USB-C (Cable incluido). Compra recomendable al 100%.
Ventajas
Calidad de material, peso, batería.
Contras
Ninguno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-06