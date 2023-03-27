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Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT2236WT/00

2.3
| (19) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
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Rosa
Rosa
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Verde
Verde
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Estuche superdelgado. Ajuste cómodo.
Estos auriculares realmente inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras lo acompañan a donde vaya. El estuche de carga cabe en el bolsillo de sus pantalones más ajustados. Los auriculares se asientan en la parte exterior de su oído: perfecto si no le gusta la sensación de las puntas en el canal auditivo.
Ver todos los beneficios

Estuche superdelgado. Ajuste cómodo.

  • Los audífonos se colocan en el oído externo

  • Estuche de carga muy pequeño

  • Protección contra el agua IPX4

  • Hasta 18 horas de tiempo de reproducción

4 colores. Diseño de "palo de hockey"

6 horas de reproducción. Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional

Sonido nítido y graves potentes. Controladores de neodimio de 12 mm

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

19

Opiniones

27/03/2023

España

España

TAT2236BK

Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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07/10/2021

España

España

Muy comodos y ligeros

Debido a mi trabajo los uso para llamadas la mayor parte del día. Son muy cómodos y suenan muy bien. Me han gustado tanto, que los uso para ver series también. La voces suenan altas y claras. Y además pesan muy poco!! No salgo de casa si ellos.

Ventajas

Tamaño y peso

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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06/10/2021

España

España

Exxcelente relación calidad/precio

Llevo una semana con ellos y los he probado con el móvil, mi tv Android, etc..., con un resultado muy satisfactorio. La duración de la batería es de cerca de 6 horas, y te garantizan 12 horas más..., con la cajita de carga que por cierto es muy pequeña y cómoda de llevar en el bolsillo). Cómodos, ligeros, calidad de sonido y emparejamiento bluetooth super fácil, y carga por USB-C (Cable incluido). Compra recomendable al 100%.

Ventajas

Calidad de material, peso, batería.

Contras

Ninguno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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